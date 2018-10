Parution : La mémoire du grand écran

Voici un excellent ouvrage qui vient enrichir la bibliothèque des aficionados du cinéma algérien. Après avoir gratifié les lecteurs de quelques précieux ouvrages, Abdelkrim Tazarout, connu pour sa rigueur et son large savoir dans le domaine culturel, vient de publier, sous les presses de l’Anep, «Cinéma algérien, acteurs, actrices sous les feux de la rampe», un document encyclopédique riche en biographies revues et mises à jour. Un vrai travail d’orfèvre qui rafraichit la mémoire cinématographique nationale, on y retrouve toute la pléiade des comédiens qui ont fait l’histoire du cinéma et celle de ceux qui ont repris le flambeau.

Le livre en lui-même est de bonne facture, lisible et richement intercalé d’affiches de films qui ont jalonné l’épopée du cinéma algérien. L’épilogue de ce précieux document liste tous les films nationaux depuis les premiers balbutiements de l’Indépendance à nos jours.

Pour rappel, l’auteur, impliqué pleinement et activement dans la vie culturelle, nous a déjà gratifiés de plusieurs ouvrages, tels que «Guerrouabi ou le triomphe du chaâbi» ou encore «Lamari, le ténor de la Casbah», et bientôt dans les bonnes librairies, «Djamel Allam, uretsru ou les youyous des anges».

Kamel Morsli

Cinéma algérien, acteurs, actrices sous les feux de la rampe, éditions Anep, 118 pages.