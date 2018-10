La plasticienne Djahida Houadef à El Moudjahid : « l’argument, un prétexte au service de la qualité »

Pas de thème imposé, pas d'idées directrices, avions-nous déjà écrit, à propos du travail de Djahida Houadef. Avec l’artiste plasticienne, qui expose jusqu'au 3 novembre prochain à la galerie Mohammed-Racim, juste une simple thématique intitulée «Passage rituélique», qui s'articule autour d'une «sublimation permanente du genre humain, de la faune, de la flore et des fleurs en particulier». Ce qui nous amène tout naturellement à envisager la beauté, telle qu'appréhendée par l'artiste, non comme une notion normative, conventionnelle, unique ou figée, mais multiple, énigmatique, baroque et infiniment variée. Ici la beauté semble être l'objet d'une invention perpétuelle, d'une poursuite sans fin, mais qui semble essentielle. Tentative d'explication à travers l'entretien ci-après avec l'artiste :

El Moudjahid : Pourquoi l'intitulé «Passage rituélique», pour votre présente exposition ?

Djahida Houadef : "Passage rituélique" est une exposition qui s'est mise sur les rails vers un lieu illustre, celui de la galerie Mohammed-Racim. Un lieu historique où la peinture algérienne a connu ses jours de gloire et a vu défiler de nombreux artistes. Avec leurs productions interprétées dans leurs diverses expressions et tendances artistiques, notamment avec la naissance du mouvement Aouchem, ils ont marqué leur temps et ont même réussi à faire sortir leurs œuvres hors des murs de la galerie pour représenter l'Algérie à travers le monde entier. L'histoire de la peinture algérienne post indépendance est née dans ce lieu mythique. Mon exposition vient s'ajouter à la liste des précédentes que cette galerie a connues, elle est conçue donc dans un esprit symbolique, celui de la continuité pour assurer un souffle fonctionnel et la longévité d'une galerie combien de fois menacée. Mon exposition regroupe un travail de longue haleine, un travail conçu d'un parcours, d'une histoire, la mienne, et celle de ma relation intime avec l'art plastique. l'esprit de mon exposition vient se mouler et se confondre avec cette galerie pour dégager un message redondant adressé aux créateurs afin d'occuper sans cesse le lieu et ne le nourrir que par sa précieuse et initiale matière.



Vous considérez-vous comme seulement artiste plasticienne ou existerait-il d'autres pistes artistiques que vous auriez aimé explorer ?

Je suis en continuel doute à propos de certains titres prestigieux qu'on s'autorise. Surtout lorsqu'il s'agit d'une valeur noble liée à des métiers suprêmes, c'est des tâches d'une autosatisfaction invraisemblable, sans intermédiaire, qui s'adressent à des sensations authentiques, innées et naturelles. Très souvent, je me sens timide à l'appellation d'artiste. L'art est un monde infini, rien n'est totalement acquis, plus on le pénètre plus on devient en manque, sa consommation reste toujours inassouvie. L'unicité d'une œuvre d'art mériterait-elle d'avoir un possesseur, un maître et un séquestreur ? Le créateur d'une œuvre d'art n'est qu'un moyen, un porteur dissociable, dès que cette dernière prend ses ailes et s'engage dans son envol, rien ni personne ne pourra la retenir. Pour ma part, je me contenterais d'observer cette délivrance qui vaut tous les indices artistiques existants.



Qu'est-ce qui prime dans vos activités artistiques, l'argument ou la qualité du geste ?

Rien ne peut ébranler une qualité, c'est une racine qui tient solidement ses valeurs, tous les vents et les marrées ne pourront la renverser, ni l'anéantir. La qualité possède la matière première, l'essence du souffle. Dans ses tripes se trouve un gouffre indéchiffrable, servis qu'à petites doses pour faire durer l'enivrement, jusqu'au jaillissement. L'argument n'est qu'un prétexte au service de la qualité, il collabore à sa croissance, il lui ouvre les lectures, il la transporte et la fait voyager même au delà du palpable, il est le porteur, l'accompagnateur. L'argument et la qualité du geste sont complémentaires, comme le Yin et le Yang. Ensemble, ils procréeront la vie de l'œuvre.



Quoiqu'il en soit, ce qui saute aux yeux quand on regarde vos tableaux, c'est qu'ils interpellent par l'éclat des couleurs, par le côté paysagiste, par la représentation prépondérante de personnages féminins, bref par la poésie qui s'en dégage. Peut-on savoir pourquoi ?

Je porte l'espoir en moi, celui d'une quête humaine qui œuvre à la paix de l'âme. C'est un point essentiel où tout autour gravite, se vit, se construit. Rien ne pourra nourrir ce besoin de quiétude que ce qui est à notre portée, à notre disposition. Une biodiversité végétale et animale qui reste un prototype d'accomplissement et d'ingéniosité. L'apprivoisement du vivant demeure une leçon majeure, une philosophie à suivre à la lettre. Je ne cesserais jamais de puiser de cette nature dans tous ses états, heureuse et belle, en colère et féroce. Elle ressemble goutte à goutte à l'homme dans ses moindres molécules, elle le relève lorsqu'il perd son équilibre et il se doit de la soigner et la préserver lorsqu'elle se porte mal. Ils n'ont absolument pas le choix que de vivre ensemble en symbiose dans une union sincère et solide. La nature est l'abri de l'homme durant toute sa vie, elle le protège, l'aime et le nourrît. Et l'homme restera à jamais cette partie née de sa côte! Devant cette beauté inouïe, mon œuvre ne peut que rendre hommage à cet hymne, je lève mon regard vers le ciel et je remercie Dieu de toute cette divinité !



Vous venez d'organiser, ce samedi 20 octobre, un atelier de dessin pour enfants dans la même galerie où vos toiles sont exposées, lequel atelier a eu beaucoup de succès auprès des enfants et de leurs parents : comptez-vous refaire d'autres ateliers dans la mène veine que celui-ci ?

J'ai effectivement programmé sous les ailes de cette exposition plusieurs rencontres réparties sur tous les samedis de la durée de l'expo. Le premier était une belle rencontre avec les enfants, on a vécu un moment fort de bonheur, un sentiment beau, sain, innocent, sincère, grandiose où les enfants étaient acteurs, et les adultes n'avaient aucun choix que d'être spectateurs. Une belle symbiose qui a imposé une sérénité douce et délicieuse, un mélange de petits et grands rassemblés jusqu'à ses extrémités. Le but de ce rendez-vous est bien visé, d'abord un fort intérêt à ramener les enfants vers l'exposition, ensuite profiter de la sortie d'un nouveau produit tout fraîchement conçu, celui de mon livre de coloriage qui contient mes peintures et invite les enfants à intervenir à leur guise dessus. Le point majeur de ce livre de coloriage est de faire connaitre aux enfants les artistes de leur pays et de conserver une mémoire patrimoniale. Madame Assia Lafi, une conteuse de talent, est venue généreusement se joindre à moi pour accueillir les enfants avec les contes universels et ceux de nos aïeux. Un deuxième samedi est consacré à la poésie et le troisième et dernier de l'expo à la musique acoustique. Un beau partage à refaire volontiers.

Kamel Bouslama