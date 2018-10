Haut-commissariat à l’Amazighité : Les langues, facteur de la solidarité africaine

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a évoqué, hier à Alger, avec le secrétaire exécutif par intérim de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine, Lang Fafa Dampha, les possibilités de coopération entre les deux institutions.

Les deux parties se sont ainsi entendues pour œuvrer ensemble à la concrétisation, dès le printemps prochain, de plusieurs projets «visant la promotion des langues comme facteur de développement, d'intégration, d'unité et de solidarité africaines», a déclaré le responsable de l'Acalan. Le même responsable a relevé que l'Acalan et le HCA «sont porteurs d'objectifs communs et partagent une même vision» quant à la promotion des langues africaines, ajoutant que le HCA et l'Acalan «ont beaucoup de choses à réaliser ensemble». Pour sa part, M. Assad a souligné que la rencontre a été l'occasion d'aborder les perspectives de coopération entre les deux organisations, dont les missions sont naturellement «complémentaires», estimant que le HCA peut bénéficier de l'expérience de l'Acalan en matière de traduction instantanée, et que ce partenariat à venir constituera un cadre de formation et d'échange, notamment dans le domaine de la linguistique.

Il a également mis en évidence les missions essentielles assignées au HCA depuis sa création 1995, dont la réhabilitation de la langue amazighe, son introduction dans le système éducatif en généralisant graduellement son enseignement. M. Assad a évoqué, par la même occasion, les efforts et l'engagement de l'État pour la promotion et le développement de la langue amazighe.