M. Yousfi s’entretient avec l’ambassadeur croate : Les opportunités de partenariat

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic, avec lequel il a évoqué les opportunités de partenariat économique entre les deux pays. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations économiques entre les deux pays, notamment dans les secteurs industriel et minier, précise la même source. Ils ont examiné les opportunités de coopération et de partenariat dans plusieurs filières industrielles, comme l'électronique, la mécanique et la sous-traitance. M. Yousfi et le diplomate croate ont également mis en exergue les grandes potentialités de coopération dans le secteur minier, un secteur important que l'Algérie veut développer, note le communiqué.