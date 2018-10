Lutte antiterroriste : Les réseaux de soutien dans le viseur de l’ANP

Incontestablement, le bilan de la lutte antiterroriste, menée en ce mois d’octobre par l’ANP, s’est distingué jusque-là par des opérations réussies de démantèlement de réseaux de soutien aux groupuscules encore actifs.

23 individus ont été arrêtés, dont 19 appréhendés cette semaine, dans la seule wilaya de Tissemssilt. Leur arrestation est intervenue dans le cadre d’une opération combinée avec la DGSN, engagée suite à l’exploitation de renseignements sécuritaires, comme l’a fait savoir le ministère de la Défense nationale. L’obtention de ce genre de renseignements et leur traitement en temps réel attestent du haut degré de vigilance qui caractérise la stratégie de l’ANP en matière de lutte antiterroriste. Une stratégie méthodique, professionnelle marquée par des interventions rapides qui confèrent une grande efficacité au combat contre les groupuscules et leurs réseaux de soutien. Un autre groupe de soutien composé de trois éléments a également été mis hors de nuire, le 19 octobre dernier, dans la région de Boumerdès. Là encore, la contribution des services de renseignement a été déterminante dans le succès de cette opération de qualité. Quelques jours auparavant, deux autres éléments de soutien ont été appréhendés à Batna.

Les réseaux de soutien au terrorisme constituent indéniablement une réelle menace pour la sécurité. Leurs agissements au sein même de la société pourraient se traduire par des conséquences désastreuses. Leur démantèlement est certes inscrit parmi les objectifs priorisés de l’ANP et des autres services de sécurité (police et gendarmerie), toutefois, il semble plus que nécessaire qu’il y ait une implication, voire une contribution efficace du citoyen dans la dénonciation des procédés suspects auxquels ont souvent recours les éléments structurés dans les organisations de soutien au terrorisme. D’autre part, les services de l’ANP opérant dans les zones frontalières du Sud ont enregistré, au courant de ce mois, 9 redditions de terroristes en activité dans les régions de Tamanrasset, d’In Guezzam et de Bordj Badji Mokthar.

Autant de redditions qui renforcent «la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l'ANP, et dénotent leur détermination à contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité».

En outre, l’offensive de l’ANP contre les groupuscules terroristes en activité a été marquée, pour ce mois d’octobre, par la multiplication des opérations de fouille et de ratissage qui se sont traduites par la destruction, notamment de sept casemates à Bouira et de trois autres à Oum El-Bouaghi, le démantèlement d’une cache d’armes à In Guezzam et à Bordj Badji Mokhtar, ainsi que d’un atelier de préparation d’explosifs à Tizi Ouzou.

Karim Aoudia