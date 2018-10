Produits « made in bladi » : Doogee continue sa percée

Peu à peu, les produits ‘‘made in Bladi’’ parviennent à s’imposer sur le marché algérien qui recèle un fort potentiel, ceci d’autant que la forte concurrence étrangère ne semble pas décourager les opérateurs économiques qui proposent des produits nationaux même si certains d’entre eux font l’objet de montage et d’assemblage en attendant de franchir un cap supérieur. On pense à ce sujet à l’obligation de respecter les clauses, liées notamment au taux d’intégration, contenues dans le cahier des charges. L’industrie de téléphonie mobile fait partie de ce segment lequel connaît une mutation remarquable suite à l’implantation dans notre pays de plusieurs marques. Ces dernières, conscientes des marges de manœuvre que possède notre marché, ont, en effet, décidé d’ouvrir en partenariat avec des opérateurs algériens des usines d’assemblage de smartphones. Et, point important, elles semblent s’être totalement adaptées à la nouvelle approche de l’économie nationale qui interdit depuis bientôt une année l’importation des téléphones mobiles. C’est le cas de Doogee qui annonce le lancement de deux nouveaux produits ‘‘made in Bladi’’, renforçant du coup davantage sa présence sur le marché national dans la mesure où la marque chinoise n’est pas à son premier coup d’essai en parvenant à commercialiser plusieurs modèles ‘‘made in Bladi’’ depuis l’entrée en service implantée à Ain Benian (Alger). Les derniers né de Doogee sont le X55 et le X30, des appareils de milieu gamme qui se distinguent par un rapport qualité-prix «imbattable» et sont destinés à offrir aux utilisateurs le «meilleur» service et une «meilleure» expérience. «Avec le slogan ‘‘Vis ta vie’’, notre entreprise veut surtout répondre aux besoins des adeptes de Smartphones de qualité et à moindre coût. Pour ce faire, toutes les productions sont équipées des dernières technologies de pointe tout en étant accessibles à tous. Pour tous ceux qui attendaient un Smartphone haut de gamme proposé à bas prix, ils seront sûrement contents. Ce sont deux modèles de cette série sont les plus abordables de sa production», indique à ce propos un communiqué de presse de Doogee Algérie dont El Moudjahid détient une copie.

Au design ‘‘raffiné’’, le ‘‘X55’’ est disponible en trois couleurs (noir, or et bleu) et affiche un prix de 14.000 DA. Il est doté d’un grand écran avec une vue «plus large» et hérite la fonctionnalité de longue date du grand écran de la série ‘‘X’’ en présentant un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1280x680. L’appareil, dispose de deux caméras arrière plus avancées de 8.0MP + 8.0MP, avec des pixels plus profonds, chose qui permet aux utilisateurs de capturer les moments privilégiés avec un avant-plan net et un arrière-plan naturellement flou. «Les performances sont précisément élevées par rapport à l’ancienne série, ce qui permet aux utilisateurs de profiter du service le plus pratique et d’une meilleure expérience», assure la filiale algérienne de la marque chinoise qui affirme à propos du second modèle que ce dernier est considéré comme étant le premier Smartphone ‘‘Quad Camera’’ au monde disponible en Algérie.

Disponible en couleurs argent, or et noir, le ‘‘X30’’ présente un design premium doté d’un cadre en aluminium et son écran tactile ‘‘LCD HD IPS’’ de 5,5 pouces occupe plus de 70% du corps et affiche une résolution de 1280 x 720 pixels, détaille Doogee Algérie qui se félicite à cette occasion du climat des affaires dans notre pays.

S. A. M.