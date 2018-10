En dépit d’une baisse des cours du pétrole à moins de 77 dollars : Le marché sur la voie de la normalisation

Après une remontée spectaculaire des prix de l’or noir à plus de 80 dollars, un revirement de situation a marqué le marché pétrolier qui a enregistré hier un fléchissement des prix à moins de 77 dollars, soit une perte de plus de 5%, sous l’effet d’une éventuelle perspective de l'Arabie saoudite à augmenter sa production, mais aussi, l'anticipation d'une nouvelle hausse des stocks de brut américain ce qui contribuerait à maintenir cette tendance. "Ce repli significatif a été précipité par des commentaires du ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh, qui a assuré, lors d'un forum international sur l'investissement à Ryad que son pays était prêt à accroître sa production de un à deux millions de barils, ce qui permettrait de compenser les pertes liées aux sanctions américaines contre l'Iran", rapportait hier le site spécialisé «le prix du baril» citant les propos d’analystes du marché pétrolier. La même source a fait part de «la dégringolade» des cours du pétrole «mercredi, en cours d'échanges européens» au moment où «les investisseurs anticipent une hausse des stocks américains et attendent une production saoudienne en hausse». Le site en question précisait que «les prix du Brent sont passés sous la barre des 77 dollars mardi après la publication de l'API, qui a fait état d'une hausse très marquée de 9,88 millions de barils des réserves de brut des États-Unis». Toutefois, l’optimiste reste de mise quant à une reprise des cours. Les sanctions imminentes contre l'Iran devront accentuer la tension sur le marché alors qu'aucun grand producteur n'a les moyens de compenser ce déficit en offre, estiment les spécialistes. Une perspective soutenue par des acteurs-clés du négoce, à l’instar de Trafigura et Mercuria, qui «n'hésitent pas à évoquer un baril à 100 dollars d'ici à la fin de l'année», rapportait hier le journal spécialisé dans l’actualité économique, Les Echos.fr. Une certitude presque partagée par «les banques d'investissement où les analystes révisent également à la hausse leurs prévisions», note l’auteur de l’article.

En fait, le marché devrait poursuivre son cours vers la normalisation à la faveur de l'accord de l'Opep et de ses partenaires, réédité récemment à Alger. Ces pays, qui représentent plus de la moitié la production mondiale, sont déterminés en fait à soutenir la cadence actuelle de la production pour un retour à la stabilité du marché pétrolier. Une démarche qui a donné ses résultats avec la baisse des stocks et le rééquilibrage opéré entre l’offre et la demande, ce qui a permis un retour à des niveaux adéquats des cours.

D. Akila