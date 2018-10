M. Nasser Hideur, directeur d’Al Salam Bank, à propos du développement de la finance islamique : « C’est la pratique qui doit générer son encadrement juridique »

Un projet de loi, qui passe au peigne fin les éventuels amendements à apporter pour permettre à la finance islamique de jouer pleinement son rôle dans l’économie nationale, est remis par le Haut conseil islamique à la Présidence.

«Le cadre légal et réglementaire n’est pas une condition sine qua non pour le développement des pratiques bancaires et financières ‘‘charia’tiques’’», a déclaré, hier, Nasser Hideur, directeur de Al Salam Bank, lors d’une conférence organisée par le cabinet Saafi, en vue du 1er symposium qui se tiendra les 24 et 25 novembre prochain sur la finance et l’assurance islamiques. Toutefois, précise-t-il, avec l’extension de ces pratiques et l’avènement de plusieurs acteurs notamment les banques publiques à grands réseaux, «il est tout a fait normal que les pouvoirs publics relèvent le besoin d’encadrer juridiquement et réglementairement ces activités». L’objectif, soutient M. Hideur, étant, entre autres, de «mieux maîtriser les risques, et veiller à ce que les droits et obligations des parties prenantes soient respectés». Enchaînant, l’universitaire dira, sentencieux, que «c’est la pratique elle-même qui doit générer son encadrement juridique et non l’inverse», préconisant d’accorder le temps nécessaires à ces pratiques pour se structurer, se développer et montrer qu’elles peuvent s’intégrer dans espace économique et financier et dans le contexte légal et réglementaire actuel. Sur sa lancée, M. Hideur relève la plus-value certaine qu’apportera la finance islamique, et attend des facilitations notamment pour les banques publiques de se lancer dans ces activités conformes à la chari’a. Au-delà de la problématique de la mobilisation de l’épargne informelle et de la bancarisation des transactions commerciales, les banques islamiques, à l’instar de Salam Bank et d’El Baraka Bank, «contribuent au développement de nombreux projets d’investissement que certains promoteurs ont financés sur fonds propres en raison de leur gêne vis-à-vis des modes de financement conventionnels». Dans une autre optique, M. Hideur rejette les assertions selon lesquelles les prestations des produits dits islamiques ou alternatifs sont plus chères que celles des produits conventionnelles. Pourtant, estime-t-il, les banques islamiques ont des risques additionnels élevés. De son côté, Pr. Mohamed Boudjelal, membre du Haut conseil islamique, dira, tout de go, que le «copyright de la Banque islamique est algérien», indiquant que la finance islamique apporte des solutions novatrices à des situations que la finance conventionnelle n’a pu régler. Mettant en relief l’intérêt des grandes institutions internationales à la finance islamique, l’universitaire souligne que l’Algérie ne peut que suivre ce chemin. A ce sujet, le conférencier cite le cas du FMI qui a intégré officiellement, en février 2017, la finance islamique dans son champ d’intervention, ce qui constitue en soi une consécration et une reconnaissance de la dimension universelle de cette finance. D’autre part, il annonce qu’un projet de loi comportant les éventuels amendements à apporter pour permettre à la finance islamique de jouer pleinement son rôle dans l’économie nationale, est remis à la Présidence». Pour sa part, Ezzedine Ghlamallah, directeur du cabinet Saafi, organisateur dudit symposium, souligne qu’outre assurer une meilleure implantation possible de la finance et l’assurance islamiques en Algérie, il est question «d’accompagner les efforts des pouvoirs publics dans leur rôle d’intégration desdits produits alternatifs, en vue de l’élargissement de la bancarisation et l’inclusion des ressources financières disponibles».

Fouad Irnatene