Bras de fer Etats-Unis - Russie : L’Otan refuse une nouvelle course aux armements nucléaires

Les membres de l'Otan refusent le déploiement de nouvelles armes nucléaires en Europe, pour répondre aux menaces de la Russie, a affirmé hier le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, après la menace du Président Donald Trump d'accroître l'arsenal américain.

Les représentants des 29 membres de l'Otan vont se réunir aujourd’hui au siège de l'Alliance à Bruxelles pour discuter des conséquences du bras de fer engagé entre les Etats-Unis et la Russie, a-t-il déclaré au cours d'un point de presse. "Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, nous ne voulons pas d'une nouvelle course aux armements", a-t-il averti. "Je ne pense pas que les membres de l'Otan vont accepter de déployer davantage d'armes nucléaires en Europe pour répondre au nouveau programme de missiles russe SSC-8" (nommé 9M729 en Russie)", a-t-il affirmé. Le président américain, Donald Trump, a annoncé, samedi, le retrait des Etats-Unis du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF), banissant les missiles nucléaires d'une portée allant de 500 à 5.000 kilomètres, conclu avec la Russie en 1987. Il a également menacé d'accroître l'arsenal nucléaire américain pour contrer le développement et le déploiement par la Russie d'un nouveau système de missiles à longue portée. La décision du président américain est loin de faire l'unanimité au sein de l'Alliance, a reconnu Jens Stoltenberg. L'Union européenne a demandé à "préserver ce traité crucial pour la sécurité". "Le Traité INF est très important mais ne fonctionne pas s'il n'est pas respecté. Les Etats-Unis respectent leurs obligations, mais la Russie les viole", a rappelé Jens Stoltenberg. "Les ambassadeurs (des membres de l'Otan) vont se réunir pour discuter des conséquences du déploiement du nouveau missile russe pour notre sécurité", a-t-il annoncé. Des discussions sont également en cours avec Moscou pour convenir d'une réunion du conseil Otan-Russie, a précisé M. Stoltenberg. Les 29 pays de l'Otan mènent en Norvège les plus grandes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide. Cette démonstration de force vise à tester la capacité de l'Alliance à repousser une agression. "Il s'agit d'un message clair à l'adresse de tous les agresseurs", a souligné Jens Stoltenberg. La Russie a été invitée à observer les manœuvres des alliés et "nous espérons qu'elle évitera tout comportement périlleux", a averti le secrétaire général de l'Otan.



Appel à résoudre les problèmes mondiaux avec Washington



Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a appelé à Moscou à unir les efforts de Moscou et de Washington pour résoudre de nombreux problèmes dans le monde. "Cela concerne à la fois les problèmes stratégiques de dissuasion nucléaire et, bien sûr, les problèmes de résolution de conflits de longue date", a déclaré M. Choïgou lors d'une rencontre avec le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. Les armées russe et américaine maintiennent des contacts efficaces, en particulier en Syrie, ce qui permet d'éviter de graves accidents aériens dans ce pays ravagé par la guerre, a-t-il indiqué. La Russie et les Etats-Unis ont toutefois besoin d'un dialogue plus actif, a-t-il ajouté. M. Bolton a, pour sa part, déclaré que les négociations sur la création de zones de sortie de conflit en Syrie étaient "très fructueuses et très utiles", et que la partie américaine souhaitait élargir cette coopération et discuter d'autres questions. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, espère également pouvoir poursuivre le dialogue avec son homologue russe, a-t-il poursuivi. Outre M. Choïgou, M. Bolton a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il devait rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, plus tard dans la journée. M. Bolton a confié au journal russe Kommersant avoir discuté à Moscou de la possibilité d'organiser un nouveau sommet entre le président américain, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'image de celui d'Helsinki en juillet dernier. Une proposition que Moscou ne rejettera surement pas.

M. T. et Agences