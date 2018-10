Ligue 2 (12e journée) : De belles empoignades au menu

La douzième journée du championnat de Ligue 2, prévue vendredi et samedi, propose un programme alléchant, avec au menu des chocs au sommet et à la base, aussi. Ainsi, le leader, toujours invaincu, sera hôte de l'Espérance Mostaganem, auteur d'un parcours remarquable depuis l'entame de la saison. Sur une bonne dynamique, l'ASO ne devrait pas trouver de grandes difficultés pour venir à bout de l'ESM, dont la défense reste un peu fébrile (13 buts contre). Les poulains du coach Zaoui, deuxième meilleur défense du championnat (4 buts encaissés), devront se méfier du nouveau promu et de sa ligne d'attaque qui crache le feu (12 réalisations). A noter, que l’ASO a disputé mardi à domicile son match retard de la dixième journée, face à la JSM Skikda. Les camarades de Benkablia se sont imposés par le score de 2 à 0. Un succès qui leur permet de creuser l’écart à longueurs d’avance sur le dauphin. « C’est une victoire importante. A présent nous devons récupérer et bien se concentrer sur notre prochaine rencontre. Nous devons absolument confirmer face à l’ESM et garder cette bonne dynamique», a déclaré l’entraineur de l’ASO à l’issue de la victoire de son team. Disposant de la meilleure attaque du championnat (15 réalisations), l'US Biskra, qui pointe aux pieds du podium, accueille le Mouloudia d'El Eulma, troisième au classement. Une confrontation qui s'annonce difficile pour les deux teams. Pa railleurs, l'autre promu à savoir le NC Magra, surprise de cette phase aller, se rendra à Saida pour croiser le fer avec le Mouloudia local, qui n'a pas dit encore sans dernier mot dans ce championnat. Une belle empoignade en perspective entre équipe pratiquant du bon football. De son coté, le dauphin, Widad de Tlemcen se déplacera à Alger pour faire ses preuves face au premier relégable, en l'occurrence le Raed de Kouba, toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Dans le bas du tableau, la rencontre USMB-USMH s'annonce électrique. Les deux teams qui n'ont toujours pas gouté à la victoire partage la dernière place au classement. «Sauver l’équipe de la relégation et le défi que je me suis lancé en signant en faveur de l’USMH. Désormais, nous n’avons plus droit à l’erreur. Les joueurs doivent se donner à fond pour chaque match qui reste. Ca sera comme des rencontres de coupe pour nous», a indiqué le désormais nouvel entraineur de la formation Harrachie, Hadjar. De son coté, Hadj Mansour, à peine arrivé à Blida, menace déjà de partir. « Je suis surpris de retrouver le club dans cette situation. Les responsables sont aux abonnés absents, alors que la situation financière des joueurs n’est pas encore réglée. Si cela persiste, je quitterais l’équipe après le match face à l’USMH. » A souligner le technicien Palestinien. D'autre part, les rencontres USMAn - ASMO, ABS - RCR et JSMB - JSMS ne manqueront pas d'intérêt non plus.

R. M.

Programme des rencontres :



Vendredi :

- ABS - RCR

- USMB - USMH

- USMAn - ASMO

- RCK - WAT

- MCS - NCM

Samedi :

- USB - MCEE

- JSMB - JSMS

- ASO - ESM