Tizi Ouzou : cérémonie conviviale

À l’occasion de la journée nationale de la Presse coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a organisé hier une conviviale cérémonie en l’honneur des journalistes et correspondants exerçants au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, au salon d’honneur de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou et présidée par le commissaire divisionnaire, Majid Aknouche, en présence des cadres de la police. Plusieurs journalistes et correspondants accrédités à la wilaya ont pris part à cette cérémonie organisée en leur honneur par la Sûreté de wilaya en signe de reconnaissance à leur mobilisation pour la couverture médiatique des activités des différents services de la police nationale. Le chef de Sûreté de wilaya, Madjid Aknouche, a procédé à la lecture de la lettre adressé par le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Mustapha Lahbiri, aux professionnels des médias à qui il a rendu vibrant hommage pour les sacrifices qu’ils consentent au quotidien pour informer l’opinion publique de toutes les activités nationales, particulièrement celles de la police nationale. Madjid Aknouche a également tenu à féliciter les journalistes et correspondants de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’occasion de cette journée nationale qui leur a été dédiée par son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tout en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance aux rôles importants que jouent les journalistes de la wilaya dans la vulgarisation de toutes les activités de la Sûreté de wilaya. En hommage à cette corporation, un cadre à l’effigie de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, un cadeau symbolique a été offert à l’association locale des journalistes et correspondants. Une symbolique et conviviale collation a été par ailleurs offerte à tous les invités de cette structure de sécurité nationale qui s’attelle à nouer des liens de partenariat plus forts avec les représentants de la presse nationale au niveau de la wilaya. Bel. Adrar