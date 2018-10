Travaux publics et Transports : couverture appréciable

Àï l’occasion de la journée nationale de la Presse, fêtée le 22 octobre de chaque année, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a tenu à honorer en son siège, les journalistes de plusieurs médias nationaux, particulièrement ceux qui assurent continuellement la couverture des activités de ses deux secteurs névralgiques, auquels le gouvernement accorde une grande importance pour son développement. Tous les médias étaient représentés lors de cette cérémonie. Issus de la presse écrite, de l’audiovisuel, de la presse digitale et radiophonique, que ce soit public ou privé, les journalistes honorés ont remercié chaleureusement le membre du gouvernement pour la louable initiative mais aussi pour son geste qui prouve que le secteur accorde de l’intérêt au travail journalistique et suit de près le développement que connait le secteur de la communication en Algérie. Dans une courte intervention, en marge de cette cérémonie, le ministre a mis en avant le travail émérite de la presse algérienne qui a accompagné tous les événements qu’a connu le pays. «Cette initiative n’est autre qu’une manière de reconnaitre les efforts incommensurables des médias pour informer les citoyens mais aussi les politiques», a déclaré M. Zaâlane. Le ministre a tenu à rappeler également que le développement que connait le monde des médias est un acquis pour le pays et que les journalistes ont accompagné le développement de l’Algérie dans tous les secteurs. Faisant une halte sur le contenu du message du Président de la République adressé aux journalistes à l’occasion de leur fête nationale où il a, dira-t-il, «mis en avant certains disfonctionnements et loué les différents acquis», le ministre a tenu à relever le rôle important qui sied au journaliste en tant que maillon important dans la chaine de la vie politique nationale et même internationale». «Au vu des conjonctures et de toutes les mutations qui se font dans le monde, le rôle des médias est devenu aujourd’hui plus qu’essentiel», a conclu le ministre.

Mohamed Mendaci