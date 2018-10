Gestion des risques de catastrophes : Pour une vision durable

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé, hier à Alger, que la Stratégie nationale globale à l’horizon 2030, issue de la Conférence nationale sur la gestion des risques de catastrophes, sera présentée au gouvernement, dans les six prochains mois, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Dans son allocution de clôture de la Conférence, de deux jours, organisée sur le thème «Pour une plus grande capacité de résilience», le ministre de l’Intérieur a précisé que «les recommandations pertinentes auxquelles sont parvenus les participants, dont des experts et spécialistes, sont à même de consolider la capacité de résilience de notre pays dans la gestion des risques de catastrophes». Il a, à ce titre, affirmé que «ces mêmes recommandations constitueront inéluctablement une feuille de route qui servira à l’élaboration de la Stratégie nationale globale à l’horizon 2030, laquelle sera soumise au gouvernement dans les six mois à venir, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Cette stratégie, poursuit le ministre, «comportera des plans d’action sectoriels qui seront mis en œuvre parallèlement aux stratégies locales qui en découleront, pour la concrétisation d’un développement durable qui tient compte de tous les périls qui menacent notre pays». «Le renforcement des capacités de notre pays pour faire face aux catastrophes, que Dieu nous en préserve, est la priorité capitale de l’ensemble de nos plans d’action afin de doter notre pays de tous les moyens juridiques, procéduraux et en ressources financières et humaines susceptibles de le placer dans le rang des pays leaders en termes de gestion des catastrophes naturelles en assurant la protection de nos citoyens et de leurs biens ainsi que nos infrastructures économiques et sociales», a estimé M. Bedoui. «Atteindre ce niveau, ajoute le ministre de l’Intérieur, nécessite que tout un chacun reconsidère sa gestion des catastrophes naturelles, en la rendant indissociable de notre vie quotidienne», a-t-il ajouté. Les moyens d’intervention des collectivités locales dans ce domaine seront renforcés également à travers la mise en place d’une structure permanente au niveau local chargée de la coordination entre tous les acteurs en la matière, a affirmé M. Bedoui. Appelant tous les secteurs à la vulgarisation de la gestion des catastrophes dans leurs systèmes, le ministre de l’Intérieur a souligné que le citoyen «constitue une équation importante dans le renforcement de la capacité de résistance de nos villes lors des catastrophes à travers un comportement responsable envers son environnement.» «C’est aux entreprises industrielles et technologiques qu’incombe la plus grande responsabilité en termes de prises de mesures préventives pour la préservation de notre environnement», a-t-il conclu.



M. Bedoui insiste sur l’interdiction des constructions aux abords d’oueds



Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a insisté à l’issue de la rencontre nationale sur la gestion des risques de catastrophes, sur la nécessité d’interdire les constructions illicites aux abords des oueds. «Il y a des actions et des recommandations, issues de cette rencontre, qui nécessitent une mise en application immédiate. Il s’agit notamment de celle qui propose l’interdiction des constructions aux abords des oueds», a indiqué le ministre.

Il a appelé, dans ce sens, «à la prise de dispositions et mesures au niveau local visant à interdire toutes les constructions dans les lits des oueds», ajoutant que cela doit se faire après un recensement et une évaluation des poches de constructions illicites.

M. Bedoui a, par ailleurs, annoncé l’ouverture, avant la fin de l’année, à Tlemcen, de l’Ecole nationale pour la formation des ressources humaines des collectivités territoriales, notamment dans la gestion des risques de catastrophes.

-----------------------------------

Pour une vision durable

La gestion des risques de catastrophe doit être basée sur la compréhension du risque dans toutes ses dimensions (vulnérabilité, capacités et exposition des personnes et des biens, caractéristiques des aléas et environnement), ont indiqué hier, les participants à la conférence nationale sur la gestion des risques de catastrophes. Réunis dans quatre ateliers, les participants ont estimé que l'élaboration et la mise en œuvre des dispositifs appropriés de préparation et d’intervention en cas de catastrophe doivent tenir compte des spécificités locales et des bonnes pratiques ancestrales. Les experts ont également plaidé pour le renforcement de la gouvernance des risques de catastrophes aux niveaux national et local, estimant que cela doit se faire à travers le renforcement de la base juridique et institutionnelle, en décentralisant la gestion des risques de catastrophe en les transférant vers les collectivités locales. Il a été également souligné l’impératif de mettre à niveau les textes juridiques et les adapter aux normes et standards internationaux. D’autres spécialistes ont insisté sur le partage de la connaissance théorique et pratique des risques à tous les niveaux de la société par le biais de l’éducation et de la formation. L'atelier sur le thème «Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de résilience» a permis de sortir avec des recommandations portant sur l’importance de l’investissement public et privé dans la prévention et la réduction des risques.

Cet investissement se fera au moyen de mesures structurelles et non structurelles, ce qui revêt une importance essentielle dans le renforcement de la résilience économique, sociale, sanitaire et culturelle des personnes, des collectivités et du pays ainsi que la préservation de l’environnement, a-t-on expliqué. Il a été aussi relevé la nécessité d’un meilleur état de préparation aux diverses interventions en cas de catastrophe, de prendre les mesures prévisionnelles et de veiller à ce que les moyens soient en place aux fins des opérations de secours et de relèvement à tous les niveaux.



Nécessité d’une plateforme pour l’évaluation de l’aléa sismique en Algérie



Pour sa part, le directeur de recherche à l’Institut de physique du Globe de Strasbourg (France), Mustapha Meghraoui, a estimé «nécessaire» la mise en place d’une plateforme destinée à l’évaluation de l’aléa sismique et la réduction du risque de catastrophes en Algérie. «L’évaluation de l’aléa sismique et du risque de catastrophes en Algérie est une question importante du point de vue scientifique et politique. L’aléa sismique étant relativement important en Algérie car lié à des magnitudes fortes à modérées, la vulnérabilité peut être élevée et la gestion intégrée des risques devient de ce fait un objectif décisif», a-t-il indiqué lors de la même rencontre. Il a affirmé que «le zonage sismique et l’évaluation de l’aléa sismique tels qu’adoptés dans la conception parasismique actuelle comporte des lacunes et le risque sismique demeure élevé». Pour M. Meghraoui, l’évaluation de l’aléa sismique et l’atténuation du risque sismique nécessitent «une meilleure prise en charge pour cadrer avec les priorités des recommandations de la Conférence de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes tenue en 2015». «Les études d’aléa et de risque sismiques sont nécessaires pour la compréhension du potentiel destructeur des séismes qui peuvent entraîner des pertes en vies humaines, ainsi que des perturbations sociales et économiques», selon la communication de cet expert intitulée «le défi de l’atténuation du risque sismique au nord de l’Algérie».

Salima Ettouahria