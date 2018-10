La plus grande opération de distribution de logements depuis l’indépendance débute demain : un toit décent pour plus de 80.000 familles

À l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre, le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville va procéder, à partir de demain, depuis la wilaya de Biskra, au lancement de l’opération de distribution de plus de 80.000 logements (toutes formules confondues), à travers tout le territoire national.

Cette opération d’envergure, la plus grande jamais réalisée depuis l’indépendance, a été confirmée par le ministre lui-même lors d’une déclaration à la presse nationale, en marge des travaux de la rencontre nationale sur la prévention des risques des catastrophes. « Sur décision du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie vit un événement inédit, car c’est bien la première fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante que nous enregistrons la distribution simultanée de 80.000 logements de différentes formules », a ainsi affirmé le ministre. Abdelwahid Temmar a également précisé que «cette distribution de grande ampleur, devant débuter le 25 octobre à 18h30, sera transmise en direct», notamment, par la télévision et les radios nationales. Suite à ce lancement officiel, plusieurs ministres du gouvernement seront sur le terrain, des centaines de milliers de citoyens, issus de toutes les régions du pays, vivront les mêmes moments de joie. La fête sera double d’autant qu’elle coïncidera avec la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Le ministre a révélé, d’autre part, que pour ce qui concerne la capitale du pays, « l’inauguration aura lieu le samedi 27 octobre », avec un nombre tout aussi important. Il convient de signaler que le 15 octobre courant, 3400 unités de types AADL et logements sociaux participatifs (LSP) ont été distribuées à Alger. «Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, relatif au relogement », avait alors indiqué le ministre de l’Habitat, lors d'une cérémonie organisée à cette occasion et à laquelle avaient pris part le wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh, et les autorités locales de la commune de Chéraga. Le chiffre de 3.400 se décline comme suit : 2400 clés de logements AADL qui ont été remises aux bénéficiaires et 1000 clés qui ont été distribuées au profit de familles ayant bénéficié de logements LSP.



Permettre à tout citoyen de bénéficier, chacun selon ses moyens, d’un logement décent



Pour le seul premier semestre de l’année en cours, le secteur a distribué pas moins de 155.000 unités depuis la première opération organisée au niveau national à l'occasion de Leïlat el qadr (Nuit du destin) de Ramadhan écoulé.

Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que l’année 2018 a été celle du « relogement par excellence ». En effet, le département de l'Habitat avait, pour rappel, procédé, au courant de l’été, à la distribution de 30.000 logements de différentes formules à travers près de 40 wilayas du pays.

Ce quota, qui a été distribué entre juillet et août, comprenait 14.700 logements publics locatifs (LPL), soit 50 %, 3.500 AADL (12 %), 7.300 logements ruraux (25 %), 2.200 logements sociaux participatifs (LSP 8 %), 230 logements promotionnels publics (LPP 1%) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux (4 %). Avant l’opération du mois de juillet, le secteur avait déjà procédé à la distribution de plus de 50.000 autres logements de différentes formules, le mois de ramadhan dernier, et 56.000 autres à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l’indépendance. Des distributions qui avaient été qualifiées d’«historiques».

Toutes ces opérations s'inscrivent, il faut le dire, dans le cadre des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour qui le secteur du l’Habitat constitue l’une des principales priorités. Il est à retenir, par ailleurs, que pour ce qui concerne les logements de types promotionnel aidé (LPA) et LSP, le secteur de l’Habitat a déjà entamé la révision de la formule LPA, et ce, aux fins de garantir les droits du souscripteur à travers de nouvelles procédures. « Ces mesures interviennent après avoir examiné le programme et relevé des lacunes dans les textes réglementaires, ce qui a induit l'arrêt de la réalisation de plus de 16.000 unités», a indiqué récemment le ministre de l’Habitat, qui a noté que « parmi ces mesures, figurent l'activation du rôle de la Caisse nationale du logement (CNL) et du Fonds de Garantie et de Caution mutuelle de la Promotion Immobilière (FGCMPI) et le choix judicieux des promoteurs immobiliers ».

En fait, ce type d’habitations a été relancé à travers l'inscription de 70.000 unités de logement pour l'année 2018, mais aussi pas moins de 60.000 autres pour l’année 2019. Cela va sans dire que toutes les opérations prévues de distribution de logements s’effectuent dans un cadre de transparence totale et les efforts se poursuivent pour permettre à tout citoyen de bénéficier, chacun selon ses moyens, d’un logement décent.

Soraya Guemmouri

----------------------

Oran

35.116 nouvelles constructions depuis 2015

Quelque 35.116 logements tous types confondus ont été distribués à travers la wilaya d’Oran, depuis 2015 à ce jour, a annoncé le wali. Intervenant à l’occasion de la cérémonie organisée au siège de la résidence «El Bahia» pour marquer la journée nationale de la Presse (22 octobre de chaque année), Mouloud Chérifi a mis en exergue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour régler le problème du logement et endiguer les habitations précaires qui ternissent l’image de la deuxième plus importante ville du pays. «Durant les 10 premiers mois de l’année en cours, quelque 13.752 logements tous types confondus ont été distribués, soit presque le double de ce qui a été distribué l’année d’avant (2017), soit 7.734 unités tous types confondus», a-t-il précisé, rappelant que 5.765 logements ont été remis à leurs bénéficiaires en 2015 et 7.865 autres en 2016. Par ailleurs, le même responsable a annoncé qu’une grande opération de distribution de 6.000 logements tous types confondus est programmée le 1er novembre prochain, à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. D’autre part, il a annoncé qu’une autre importante opération de relogement concernera, en février prochain, les habitants de Haï Sanaouber (ex-les Planteurs). Ce site précaire a bénéficié d’un programme spécial de 11.000 logements décidé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors d’une de ses visites à Oran. Plusieurs opérations de relogement ont été déjà organisées au profit des habitants de ce quartier populaire.

En outre, quelque 186 familles résidant au quartier El Makarri d’Oran ont bénéficié de nouveaux logements au pôle urbain de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir. L’opération a concerné les familles détentrices de pré-affectations. Tous les moyens humains et matériels ont été assurés par les différents secteurs urbains. Ce lot d’habitat de type F3 s'inscrit au titre du programme de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d’Oran, estimé à 11.500 logements publics locatifs (LPL) et du programme général en cours. A noter que près de 14.000 logements de différents programmes, sur un total de 20.000 prévus, ont été attribués cette année et le restant avant fin décembre prochain.

----------------------

Bordj Bou-Arréridj

Bond qualitatif

Un quota de 1.493 logements tous segments confondus sera distribué «le premier novembre prochain» dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Il s’agit de 525 logements publics locatifs (LPL), 690 aides à l’habitat rural et 278 unités de type location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), a-t-on précisé. Un programme de près de 1.760 LPL sera distribué «ultérieurement» au chef-lieu de wilaya, a fait savoir la même source, indiquant que les listes des bénéficiaires seront affichées à travers les quartiers de la ville.

Le chef de l’exécutif local avait insisté récemment, lors d’une réunion consacrée à l’évaluation des projets de logements en cours de réalisation, sur l’importance de coordonner les efforts pour lever les contraintes entravant l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur, souvent à l’origine des retards enregistrés dans la distribution des logements achevés. Depuis le début de l’année 2018, plus de 6.000 logements, dont environ 2.000 LPL, 2.000 AADL et 1.800 aides à la construction rurale ont été distribués dans cette wilaya. Un «bond qualitatif» en matière de logements a été enregistré dans cette wilaya durant la période comprise entre 1999 à octobre 2018, avec un total de 94.719 unités distribuées, tous segments confondus.

----------------------

Constantine

1.109 unités à attribuer

Au total, 1.109 logements publics locatifs (LPL) et 400 aides au logement rural seront distribués à Constantine le 1er novembre 2018, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale , a annoncé le wali, Abdessamie Saïdoune.

Dans une déclaration à l’APS, en marge des festivités commémoratives du 57e anniversaire de la journée de l’émigration, dans la commune d’Ouled Rahmoune, le wali a précisé qu’il s’agit de 579 logements du programme de résorption de l’habitat précaire à l’extension n° 20 à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, 480 unités du programme de 1.500 LPL à El Khroub, 50 LPL dans la commune de Benbadis, en plus de 400 aides au logement rural dans plusieurs communes.

Concernant la liste des bénéficiaires de 1.500 LPL affichée ce mercredi à El Khroub, le wali a indiqué qu’un délai de 8 jours est retenu pour le dépôt des recours et le signalement d’éventuels erreurs ou dépassements, relevant que ce quota est le plus grand accordé à cette commune depuis plusieurs années. M. Saïdoune a indiqué que deux brigades spécialisées ont été mises sur pied pour contrôler les logements LPL attribués sur les sites d’Ali-Mendjeli et Massinissa et restés inoccupés, en vue d’annuler les titres d’attribution et poursuivre les contrevenants devant la justice. Il a également assuré que durant la prochaine semaine, deux opérations de démolition de constructions illicites seront engagées, sans préciser l’emplacement des deux sites concernés, indiquant seulement qu’ils abritent entre 40 et 50 constructions chacun. Entre juin 2017 et septembre 2018, environ 8.000 LPL et plus de 13.000 autres unités de divers types ont été réceptionnés à Constantine, a rappelé le même responsable.