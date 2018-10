Journée des Nations Unies : Coopération fructueuse

L’Algérie et le Système des Nations unies vont célébrer, aujourd’hui, la Journée des Nations unies, à travers un riche programme d’activités mettant en avant les 56 ans de coopération fructueuse et l’engagement des deux parties à promouvoir les valeurs des Nations unies, le multilatéralisme et le développement durable, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La journée des Nations unies «est célébrée chaque année par tous les Etats membres de l’ONU, conformément à la résolution 2782, de l’Assemblée générale des Nations unies de 1971, le jour anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations unies en 1945», précise la même source. Cette célébration «constitue l’occasion pour les gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans les buts et principes de la Charte des Nations unies», note le MAE, qui souligne que le programme des célébrations «englobe, en plus de la traditionnelle cérémonie officielle conjointe, l’organisation d’une série de conférences en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers plusieurs wilayas du pays». Ces conférences visent à «expliquer aux étudiants le fonctionnement des Nations unies, les Objectifs du Développement Durable et la coopération entre le gouvernement algérien et le Système des Nations unies», souligne la même source. Une activité «est également organisée du 28 au 30 octobre 2018 au palais de la culture Moufdi-Zakaria sous la forme d’une exposition de produits réalisés dans le cadre de projets développés en partenariat avec les agences onusiennes», ajoute le MAE. Pour rappel, en 2016 un nouveau Cadre de Coopération Stratégique entre le gouvernement algérien et les Nations unies pour 2016-2020 est entré en vigueur. II s’articule autour de quatre axes stratégiques de coopération en alignement avec les priorités nationales se rapportant à la diversification économique ; au développement social ; à la bonne gouvernance et à la préservation de l’environnement. A ces quatre grands axes s’ajoutent deux thématiques transversales : la jeunesse et la dynamisation de la coopération Sud-Sud. L’entrée en vigueur de ce Cadre a coïncidé avec l’adoption et le lancement par les Etats membres des Nations unies du Programme 2030 pour le développement durable dont les objectifs universels, intégrés et inclusifs, au nombre de 17, incarnent les aspirations des hommes et femmes du monde entier, qui veulent vivre en paix, en sécurité et dans la dignité sur une planète propre sans que personne ne soit laissé pour compte.

Il convient de souligner que l’Algérie «a réussi à atteindre avant terme (2015) la quasi-totalité des OMD grâce aux politiques nationales efficientes mises en œuvre par le gouvernement algérien en matière de protection sociale», conclut le MAE.

-------------------------------

M. Messahel reçoit le nouvel ambassadeur de Zambie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger, M. Topply Mulambo Lubaya, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence au Caire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.