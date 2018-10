M. Mihoubi, au Forum de la radio : « La culture n’est pas du seul ressort de l’État »

Les dettes des éditeurs apurées.



Le Salon international du livre d’Alger est un événement culturel des plus marquants, les éditeurs des pays arabes le qualifiant de «marché rentable», a affirmé le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, qui a souligné que «le volume des ventes du Salon international du livre en Algérie était estimé à 5 millions de dollars». Intervenant, hier, à la radio chaîne I, il a indiqué que «pas moins de 56 titres ont fait l’objet de réserves pour cette 23e édition qui s’ouvre le 29 octobre». Ces titres, précise M. Mihoubi, qui ont été conservés sous la supervision d’un comité spécialisé, «sont incompatibles avec la ligne d’ouverture de la Foire internationale du livre», a-t-il dit, «ce chiffre reste très faible comparé au nombre de titres, estimé à 260», a-t-il dit.

Cette nouvelle édition internationale compte, selon le ministre, une participation qualitative, avec pas moins de 1.000 maisons d’édition de 49 pays, dont la République populaire de Chine, représentée par 160 intellectuels dirigés par le vice-ministre chinois de la Culture, ainsi que par Moyan, lauréat 2012 du prix Nobel. Sur un autre plan, M. Mihoubi a annoncé que le Premier ministre avait pris la décision d’apurer les dettes des éditeurs estimées à 44 milliards de centimes. Dans ce contexte, l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) a été chargé de superviser ce processus, et ce dans la perspective d’encourager ces éditeurs. Par ailleurs, s’agissant de la promotion de l’investissement privé dans le secteur de la Culture, plus particulièrement s’agissant de l’industrie du cinéma, le ministre a réitéré son appel à tous les investisseurs privés nationaux, «quel que soit leur secteur d’activité». Le but est d’inciter les porteurs de capitaux à s’orienter vers le cinéma, un secteur qualifié, par le premier responsable du ministère de la Culture, de «potentiellement rentable», mais jusque-là délaissé par les investisseurs. «Jusqu’à aujourd’hui, à part quelques initiatives, on n’a pas vraiment vu des investisseurs privés se lancer dans le secteur de la Culture, peut-être que beaucoup ont cette idée fausse qu’il s’agit là uniquement du rôle de l’État», a estimé le ministre. Dans le même contexte, il a mis en exergue les multiples possibilités d’investissement à toutes les étapes de la création cinématographique, notamment lors de la réalisation de films, estimant qu’«il ne faut pas s’attendre à ce que le ministère de la Culture la prenne en charge, c’est au privé d’investir… ». Dans le même ordre d’idées, il a souligné l’importance de l’investissement culturel pour en faire un affluent de l’économie nationale, appréciant les décisions prises pour la promotion du livre. Toujours dans la vision de faire de la culture un «appui à l’économie nationale», mais aussi de contribuer à la «rationalisation des dépenses de l’État», Azzedine Mihoubi refuse les qualificatifs d’«austérité» ou de «rigueur». L’invité du forum a saisi l’occasion de son passage à la radio, pour réitérer sa vision sur l’organisation des festivals, actuellement presque exclusivement financés sur le budget public, affirmant que des changements devraient être apportés à leur programmation.

Sihem Oubraham