Surcharge des classes dans le primaire : Une carte pédagogique en cours d’élaboration

«Le ministère de l’Éducation s’attelle à l’élaboration d’une carte pour lutter contre la surcharge des salles de cours en première et deuxième années du cycle primaire à l’échelle nationale», vient d’annoncer la ministre de l’Éducation nationale.

S’exprimant, en marge d’une visite de travail et d’inspection effectuée la wilaya d’El-Oued, Mme Nouria Benghabrit a indiqué que «cette carte tend à contribuer à l’amélioration de l’assimilation pédagogique et cognitive de l’élève, et à permettre aux enseignants de mener leur mission dans la sérénité».

Il y a lieu de souligner qu’une série de mesures pédagogiques et structurelles ont été déjà préconisées, pour faire face au problème de la surcharge des classes dans les établissements scolaires. En effet, dans une déclaration récente, la ministre a imputé ce problème de surcharge de classe au taux de redoublement ou de l’échec scolaire, qui constitue, selon elle, un problème pour le secteur, ainsi qu’à d’autres facteurs liés au retard accusé dans la réalisation de projets à l’arrêt, faute de financements, après leur dégel. Parmi ces mesures pédagogiques et structurelles, la ministre a cité l’élargissement des examens de rattrapage aux élèves ayant obtenu, pour le cycle primaire, des moyennes entre 4 et 4.99 sur 10 et à ceux ayant obtenu, pour le cycle moyen, des moyenne entre 9 et 9.99 sur 20.

Partant du principe que l’élève qui a obtenu une moyenne légèrement en dessous de 5 sur 10 ou de 10 sur 20 mérite une deuxième chance, «il a été décidé d’élargir les examens de rattrapage à toutes les classes, à l’exception de celles des examens nationaux (5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire)», a-t-elle expliqué. En outre, la ministre a fait savoir que parmi les solutions adoptées pour cette année scolaire, les classes en préfabriqué auxquelles le secteur a recouru dans plusieurs wilayas, notamment à Alger. Citant d’autres solutions, elle a fait état de l’adoption du système de «la double vacation», pour le cycle primaire, outre les classes mobiles au cycle moyen. Très consciente de la gravité de cette situation, Mme Benghabrit a, également, instruit les directeurs de l’Éducation dans le cadre de la formation, d’accorder une attention particulière aux élèves de la 1e et de la 2e années primaires, et ceux des classes d’examen de fin de cycle, pour ne pas être affectés par le problème de la surcharge des classes.

«La surcharge des classe exige de l’enseignant, un effort supplémentaire, particulièrement en matière pédagogique, d’où la nécessité d’un accompagnement et d’une formation continue», a-t-elle insisté. La ministre a aussi mis l’accent sur l’importance de l’accompagnement moral de l’élève, car, selon elle, «la relation de l’élève au savoir est tributaire de sa relation à l’enseignant, en ce sens où l’élève a besoin d’être encouragé pour avoir confiance en lui».

Évoquant la question de la faiblesse d’acquisition des leçons pendant les cours, Mme Benghabrit a préconisé l’élaboration d’un plan de soutien au profit des élèves présentant une faiblesse du niveau scolaire, notamment dans les matières de langue arabe et de calcul pour les classes du cycle primaire, ainsi que l’intensification de l’évaluation de l’élève, pour lui éviter de redoubler sa classe, notamment dans les cycles primaire et moyen.

Sarah A. Benali Cherif