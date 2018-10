Le chiffre du jour : 85 tonnes

Selon un rapport de l’OCDE, la production aurifère artisanale et à petite-échelle cumulée du Mali, du Burkina Faso et du Niger serait entre 15 et 85 tonnes, une estimation probable situant ce chiffre à environ 50 tonnes par an, soit un volume qui représente plus de 50% de la production industrielle légalement enregistrée pour l’année 2017.

PUBLIE LE : 24-10-2018 | 0:00