Conjoncture : Gagner la bataille de l’exportation

Guidée par la nécessité de construction d'une économie diversifiée, intégrée dans les chaînes de valeurs mondiales, en matière de normes et standards, de compétitivité, d’optimisation des procédés de production, et favorisant la croissance et la productivité, avec des perspectives à l’international, la vision portée par la stratégie nationale d'exportation est censée inaugurer un nouveau mode opératoire dans le fonctionnement du commerce extérieur du pays. Une orientation avec pour objectif de contribuer à promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures, notamment au plan régional, et à sortir le pays de sa dépendance chronique à la manne pétrolière. Dans cette optique, la détermination de l’Algérie à intégrer les espaces économiques régionaux et internationaux, dans le cadre des accords et conventions régissant les échanges commerciaux entre Etats, est bien confirmée à travers son déploiement au niveau du continent via le corridor mauritanien. Un couloir censé ouvrir d’autres perspectives pour le produit national en Afrique. Cette projection vers un régime de croissance orienté sur la diversification économique et l’exportation reste tributaire du renforcement des instruments et mécanismes d’appui à la promotion du commerce extérieur et de l’amélioration de l’environnement de l’acte d’exporter, mais aussi de l’accompagnement des opérateurs économiques, des axes qui ont guidé l’élaboration de la stratégie pour la promotion des exportations, en matière de régulation et de réorganisation du commerce extérieur et de cadrage de l’acte d’exporter. La démarche consiste, dans ce contexte, à améliorer la chaîne logistique au profit des opérateurs versés dans l’exportation, et à assurer une meilleure synergie des politiques sectorielles par le renforcement des réseaux institutionnels et instruments intervenant dans l'appui au commerce extérieur. Il s’agira, en définitive, de fournir une vision claire et un cadre conceptuel sur les moyens de promouvoir les exportations hors hydrocarbures. L’initiative de l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, pour le lancement, en ligne, de la galerie virtuelle de «Algeria Exporters» —une nouvelle plateforme digitale pour promouvoir l'offre des entreprises algériennes à l'international—, s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de la stratégie nationale de l’exportation en matière d’encouragement et d’accompagnement des opérateurs dans leur démarche à l’international. Il s’agira, dans ce cadre, d’améliorer la visibilité des entreprises algériennes et leurs produits à l'international, de faciliter la mise en relation directe des clients étrangers et des opérateurs nationaux, d’accéder à l'information en temps réel, de réduire les coûts par la facilitation des contacts d'affaires en ligne, de valoriser les produits algériens à l'international, et enfin, de faire connaître l'offre à l'export. Une opportunité qui permettra aux entreprises exportatrices d’accéder à une meilleure prospection des marchés extérieurs sur le web, ainsi qu’aux réseaux du commerce électronique, mais aussi, de bénéficier d'un réseau de partenaires, nationaux et internationaux. Cette galerie virtuelle tant revendiquée par les opérateurs économiques, de par ses avantages, au plan des échanges, est censée répondre aussi aux attentes des clients étrangers à la recherche de partenaires, en Algérie, grâce à leur mise en relation directe avec les entreprises algériennes, et en ayant accès à l'ensemble des entreprises répertoriées sur le site, à travers une recherche détaillée et complète, par entreprise, par secteur, par produits, et par géolocalisation. Des actions censées contribuer à faire évoluer l’économie nationale vers des activités plus rentables, et à plus forte valeur ajoutée, en axant sur la qualité des produits et des services, et en optimisant les capacités des entreprises à l’export.

D. Akila