Leasing islamique : Nouvelle offre pour les professionnels

Trust Banque Algeria se lance dans le leasing islamique à travers son nouveau produit Trust Ijar : opération commerciale et financière entre le client et la banque, moyennent une marge bénéficiaire convenue. Trust Bank (bailleur) achète pour le compte de son client (locataire) et met à sa disposition un bien pour une durée déterminée contre paiement périodique d’un loyer. A l’issue de la période de location, il est offert au locataire la possibilité d’acquérir le bien par le paiement de la valeur résiduelle.

Trust Ijar se décline en cinq sous-produits. Grâce à Trust Ijar medical, les professionnels de la santé pourront se procurer des équipements neufs. En outre, les sociétés de transport de marchandises et voyageurs pourront acheter et renouveler leur matériel roulant. Trust Ijar BTP destiné aux entreprises de travaux publics et d’hydraulique financera l’acquisition de tout matériel de travaux publics, chargeurs, niveleuses, chargeuses pelleteuses, excavatrices, foreuses, centrales à béton, matériels de manutention….

Les entreprises commerciales et de distribution, les sociétés de services et professions libérales vont pouvoir s’équiper en véhicules de tourisme et utilitaires légers grâce à Trust Ijar Auto. Trust Ijar Equipements financera tous types d’entreprises pour l’achat ou le renouvellement de matériel de production, machines-outils, équipements informatiques, bureautique, etc. Les conseillers des 25 agences de Trust Bank Alegria ont été formés et sont prêts à accueillir les clients, le public et tous ceux qui le souhaitent, et répondront à toutes leurs questions sur Trust Ijar.