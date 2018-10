Lafarge Holcim : Réception de la station de valorisation des déchets pétroliers en décembre

Le groupe Lafarge Holcim Algérie se lance dans la valorisation des déchets. La preuve étant que le groupe, selon son directeur des relations publiques, M. Serge Dubois, a fixé un objectif , à savoir valoriser 80 millions de tonnes de déchets d’ici à 2030. S’exprimant lors d’une rencontre média organisée à Alger, M. Dubois a annoncé l’inauguration de la station de traitement des déchets pétroliers à la cimenterie d’Oggaz (LCO), à Mascara, en décembre prochain : «Cette station, première du genre en Algérie, permettra d'incinérer des déchets pétroliers comme les fonds des cuves et les boues de forage», a-t-il précisé. Il a ajouté que les fours des cimenteries permettront d’incinérer les différents déchets, ce qui permettra «de réduire des dépenses par rapport aux incinérateurs trop coûteux».

Il dira dans ce sens que le groupe va investir dans d’autres régions du pays, notamment à M’sila et Biskra pour que l'ensemble du territoire soit couvert. «Aujourd’hui on commence par Oggaz (LCO) et on va poursuivre certainement en fonction de la demande exprimée», a-t-il précisé.

En réponse à une question sur le coût du projet, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 700.000 millions DA. Mettant à profit cette occasion, il a salué les efforts de soutien des pouvoirs publics et des autorités locales pour la réalisation de ce projet très porteur pour l’économie.

M. Serge Dubois n’a pas manqué de mettre en avant les différentes solutions proposées par son groupe pour l’accompagnement, entre autres, du secteur des travaux publics et de l’environnement, citant à ce propos le retraitement des chaussées, dont la solution de la chaussée rigide qui est innovante dans le revêtement routier. S’agissant des exportations de ciment, il a fait savoir que les quantités destinées notamment au marché de l'Afrique de l'Ouest ont atteint 400.000 tonnes, dépassant ainsi les prévisions qui étaient estimées à 300.000 tonnes. D’ici à 2020, le groupe compte exporter 5 millions de tonnes de ciment, soit 30% du marché. Depuis décembre de l’année dernière, sept opérations d’exportation ont été effectuées vers l’Afrique de l’Ouest, où la demande va crescendo.

Makhlouf Ait Ziane