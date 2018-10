Spécialisée dans la falsification des sceaux de l’Etat : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé une bande de malfaiteurs spécialisée dans la falsification de permis de construire, de décisions de régularisation de lots de terrain et de décisions d'octroi de terrains sociaux. Sur la base d'une information sécuritaire, les services de la sûreté d'Alger ont saisi 12 sceaux administratifs, 13 décisions d'octroi de lots de terrain, 11 exemplaires de décisions de régularisation de lots de terrains, 4 décisions de régularisation et un montant de 26.000 DA. Les services de sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont procédé à la perquisition d'un domicile suspect qui a permis de démanteler une bande de malfaiteurs qui préparaient des délits de falsification des sceaux de l'Etat et de faux en écriture publique. Cette perquisition a permis la saisie de deux bouteilles de drogue liquide, 59 comprimés psychotropes, un montant de 26.000 DA, des seringues, 8 sceaux, 3 décisions de régularisation et deux permis de construire.

Dans la chambre du frère du suspect, ces mêmes services ont retrouvé 8 permis de construire, 11 exemplaires de décisions de régularisation de lots de terrain, 13 décisions d'octroi de terrains sociaux, 5 schémas, 4 sceaux et un contrat administratif vierge. Dans ses premières déclarations, le suspect a reconnu avoir falsifié les sceaux et les documents en collaboration avec son frère, trois autres suspects et le préposé aux archives dans l'une des communes du secteur de compétence, objet de la falsification.

Après parachèvement de la procédure, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, lequel a ordonné la mise en détention préventive de trois d'entre eux et le placement sous contrôle judiciaire de deux autres.