Décès de l’ancien présiden soudanais Abdulrahman Siwar Al Dahab : M. Bensalah signe le registre de condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé, hier au siège de l'ambassade du Soudan à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président soudanais, Abdulrahman Siwar Al-Dahab. «C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle de la disparition de l'ancien président soudanais, Abdulrahman Siwar Al-Dahab», a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances, ajoutant qu'«en cette douloureuse circonstance, je vous présente au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, mes condoléances les plus attristées et mes sentiments de compassion». «Avec la disparition de Siwar Al-Dahab, le Soudan frère et la nation arabo-musulmane perdent un grand homme connu pour ses nobles qualités, son dévouement et ses actions hautement louables». «Nous prions Dieu le Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle», a conclu le président du Conseil de la nation.