Ressources hydriques : 50 milliards de dollars investis depuis 2000

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, lors de la première édition du Forum de l’Eau organisé au siège de son département à Kouba, que toutes les stratégies de son secteur élaborées ont été axées essentiellement sur la lutte contre sécheresse hydrique. «Les stratégies et la politique gouvernementale adoptées ont fait qu’aujourd’hui, l’Algérie profite des investissements réfléchis, réalisés depuis l’année 2000», a ajouté le ministre.

Evoquant le budget 2018 octroyé au secteur, le ministre a précisé que celui-ci est «considérable» par rapport aux années précédentes, ce qui reflète de l'importance accordée au secteur pour la réalisation des programmes tracés, notamment ceux relatifs à la sécurité hydrique, soulignant que 50 milliards de dollars ont été investis dans le domaine des ressources en eau, en Algérie, ce qui constitue un précédent.

A cela s'ajoute 197 milliards de dinars dans le cadre de la loi de finances et le dégel des projets d'assainissement pour un montant de 90 milliards de dinars, a fait savoir le ministre qui a ajouté que le budget global sectoriel a atteint 400 milliards de dinars répartis entre coûts de charges et parachèvement des projets.

M. Necib a fait savoir que 17% des besoins nationaux en AEP sont assurés par les stations de dessalement de l'eau de mer, exprimant son désir de voir ce taux passer à 20% en 2020 et à 25% après l’achèvement de la réalisation des stations de dessalement des wilayas de Skikda, d’El Tarf, de Bejaia et Alger (Zéralda) qui alimentera les robinets de l’ouest de la capitale et la wilaya de Blida. Au chapitre des eaux traitées, M. Necib indiquera que son ministère a lancé un appel d’offres pour la réalisation de «30 grandes stations d'épuration des eaux usées, sur décision du Président de la République». Selon lui, ces stations permettront de renforcer le parc national des stations d'épuration, estimé actuellement à «188 stations ainsi que d'atteindre un volume d'eaux traitées de 1,3 milliard de m3 à l'horizon 2021». Le ministre révélera également que son département vient d’acquérir une centaine d’équipements modernes destinés à prévenir et alerter sur la survenue des inondations, «100 équipements de prévention et d’alerte ont été installés au niveau des oueds pour servir d'indicateurs à l'intervention et l'estimation rapide avant la survenue des inondations», expliquera le ministre des Ressources en eau. Hocine Necib a souligné le fait que «l’Algérie est passée par des périodes très difficiles», néanmoins la «sagesse du Président de la République a fait que l’Algérie surmonte tous les problèmes dans le secteur de l’eau ainsi que d’autres secteurs» a-t-il dit, précisant que «le Président de la République a accordé une importance accrue au secteur de l’hydraulique et instruit le gouvernement de le placer parmi les trois priorités de la politique de développement du pays».

Evoquant les grandes réalisations du secteur, le ministre a précisé que «l'Algérie a réalisé 36 grands barrages depuis l'an 2000 faisant augmenter le nombre des barrages réalisés, à réceptionner d'ici 2020, à 85».

«Le secteur compte actuellement 80 barrages en cours d'exploitation et 5 grands barrages en cours de réalisation qui seront progressivement réceptionnés jusqu'en 2020», a-t-il ajouté.

Evoquant la question des inondations, le ministre signalera que «plus de 50% des inondations observées dans les villes sont la conséquence de débordements d’oueds obstrués, parce que n’ayant plus la capacité d’assurer l’écoulement normal des eaux générées par les intempéries». Il révélera, à l’occasion, qu’une série de mesures et d’opérations seront lancées en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour mettre en place des solutions efficaces contre les inondations dans les villes.

Par ailleurs, le ministre indiquera que l’importance de cette source vitale à l’humanité a fait que l’Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution «Décennie internationale d’action sur le thème ‘‘L’eau et le développement durable (2018 – 2028)’’». Pour le ministre, la résolution sur «La Décennie d’action» vise à fournir un cadre international de coordination et de promotion en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, à l’horizon 2030.

Mohamed Mendaci