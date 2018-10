Libye : El-Sarraj veut unifier l’institution militaire

Le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez Al-Sarraj, reste attaché à l'achèvement de l'unification de l'institution militaire et au suivi du processus de négociation avec les officiers de l'armée relevant du gouvernement d'union, a déclaré lundi son porte-parole. Le porte-parole du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Salak, a indiqué lors d'une conférence de presse que Fayez Al-Sarraj avait insisté sur l'accord final visant à unifier l'institution militaire, exigeant «de clarifier le statut de l'autorité civile, représentée par le commandant suprême de l'armée et de ses pouvoirs». Il a souligné que les négociations se poursuivaient jusqu'à la conclusion d'un accord, soulignant que «l'unification des institutions, en particulier des institutions souveraines, ne pouvait être séparée de la solution politique globale». En ce qui concerne les arrangements de sécurité, le porte-parole du président du Conseil présidentiel libyen a confirmé la finalisation du plan final des arrangements de sécurité et son entrée en vigueur à travers une «consultation et une coordination avec toutes les parties». Concernant le transfert de fichiers politiques, Fayez Al-Sarraj a confirmé «la poursuite des réformes politiques par le biais d'un remaniement afin de compléter les modifications apportées au cours de la période écoulée». Il a ajouté que le chef du gouvernement libyen d'Union nationale avait reçu une invitation officielle de son homologue italien d'assister à la conférence «Palerme» qui se tiendra les 12 et 13 novembre en Italie sur la Libye, soulignant la nécessité de parvenir à «des résultats concrets et traduits par des mesures concrètes conduisant à un règlement politique global pour résoudre la crise».