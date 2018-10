Enquête sur la mort de Khashoggi : « Rien ne restera secret », selon Ankara

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé hier au jugement à Istanbul des meurtriers présumés du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, et insisté sur le caractère soigneusement prémédité de ce crime, contredisant la version avancée par Ryad. «La conscience internationale ne sera apaisée que lorsque toutes les personnes impliquées, des exécutants aux commanditaires, auront été punies», a déclaré M. Erdogan lors d'un discours devant le groupe parlementaire de son parti. «C'est à Istanbul que se sont déroulés les faits. Par conséquent, je propose que les 18 suspects soient jugés à Istanbul. La décision appartient (au gouvernement saoudien), mais c'est ma proposition, ma demande», a-t-il ajouté. M. Erdogan a exposé avec force détails les préparatifs entrepris par des employés du consulat saoudien à Istanbul et un commando de 15 agents dépêché par Ryad en vue de perpétrer le meurtre, qu'il a qualifié d'»assassinat politique». «A ce stade, tous les éléments et preuves qui ont été découverts indiquent que Jamal Khashoggi a été victime d'un meurtre sauvage», a-t-il ajouté. Il a aussi affirmé que les preuves confirmaient le caractère «prémédité» du meurtre, contrairement à la version saoudienne selon laquelle Khashoggi a été tué lors d'un interrogatoire qui a mal tourné. Après avoir fait un bref point sur l'enquête, M. Erdogan a énuméré plusieurs questions qui restent sans réponse. «Pourquoi le corps (de Khashoggi) est-il toujours introuvable ?», a notamment demandé le président turc, exigeant en outre de savoir «qui a donné les ordres» aux tueurs.

Le président des Etats-Unis a affirmé pour sa part qu'il n'était «pas satisfait» des explications de Ryad, s'étonnant du délai d'un mois annoncé par les Saoudiens pour l'enquête. «Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai entendu», a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche, précisant qu'il avait parlé au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. «Nous saurons très bientôt», a-t-il ajouté en évoquant le meurtre du journaliste de 59 ans dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre. «C'est un long délai, il n'y aucune raison pour cela», a-t-il encore dit, interrogé sur le délai d'un mois mis en avant par Ryad pour faire la lumière sur cette affaire.

R. I.