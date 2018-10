Malaise dans le milieu cinématographique algérien : des cinéastes tirent la sonnette d’alarme

La situation du cinéma algérien inquiète au plus haut point des cinéastes qui ont décidé de se regrouper en comité ou en organisation afin d’alerter les pouvoirs publics et l’opinion nationale face au marasme qui secoue leur profession.

Belkacem Hadjadj, Lotfi Bouchouchi, Ahmed Rachedi se sont réunis le 18 octobre, dernier à l’hôtel Hani, à Bab Ezzouar, devant une assistance composée de réalisateurs et de producteurs, pour lancer un cri de détresse.

C’est vrai que la situation que vit le secteur du cinéma a atteint des proportions inquiétantes tant au niveau de la production que ceux de la distribution et de l’exploitation. Les films sont produits dans la douleur, ne sont vus pratiquement que dans les avant-premières à Alger et dans les festivals, et ils finissent dans les étagères, quand ce n’est pas la télévision algérienne qui les diffusent avant même qu’ils ne connaissent une sortie dans les salles de cinéma.

Dès qu’il y a crise financière en Algérie, la culture paye les frais et les budgets se réduisent au point de mettre l’activité culturelle au point mort. Il en résulte de multiples difficultés et un découragement des créateurs. Les projets filmiques agréés par le Fonds de soutien à la production cinématographique doivent attendre une ou deux années pour recevoir le budget alloué. Dans les films, les cinéastes et autres producteurs hésitent à déposer des dossiers d’aide à la production, et c’est une réaction justifiée.

L’idée de réunion des cinéastes trottait déjà et il aura fallu donc attendre assez longtemps pour que cela se concrétise. C’est une prise de conscience de l’urgence d’une intervention publique pour dénoncer une situation de marasme.

Le débat est engagé mais il faut sortir des sentiers battus et ne pas ressasser les causes maintes fois soulevées de la crise du secteur du cinéma en Algérie.

Réfléchir sérieusement à d’autres moyens d’aide au financement des productions, apprendre à faire des montages financiers en incluant d’autres partenaires que le ministère de la Culture, miser sur le sponsoring et chercher des partenaires pour des co-productions. Si personne ne détient les clefs des solutions, pas même la tutelle, il y a lieu de se dire des réalités même amères. Les films qui ont été produits à coups de milliards —certains ont dépassé la barre des cent de centimes— ont-ils rapporté le moindre dinar, ont-ils été un exemple sur le plan cinématographique, au plan qualitatif ? Pas évident ! Aurait-il été plus judicieux de produire avec le budget alloué à ces méga-productions de réaliser dix nouveaux films ? La question mérite d’être posée.

Pour l’épineuse question de gestion des salles de cinéma, le problème est effectivement difficile à régler, mais est-ce une raison de baisser les bras ? L’exemple de la salle Afrique est édifiant à cet égard. Réhabilitée à deux reprises après les travaux nécessaires, la salle est toujours fermée. Faut-il attendre une dégradation annoncée pour effectuer d’autres opérations visant à relancer les activités de l’Afrique ?

Le débat est ouvert. La radio et la télévision sont à même d’organiser ce type de rencontres d’échanges d’idées pour un meilleur avenir de notre cinéma.

Abdelkrim Tazaroute