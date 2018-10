Nouveauté de l’ENAG pour le SILA : Pas moins de 40 titres et un Beau-livre authentique

Quelques jours avant l’ouverture de la plus grande manifestation culturelle en Algérie, à savoir la 23e édition du salon international du livre d’Alger (SILA), prévu du 29 octobre au 10 novembre, les directeurs d’éditions de l’entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) ont animé, hier, une conférence de presse à la librairie Mediabook à Alger, pour présenter les nouveautés du SILA.

Prolifique comme éditeur, l’ENAG compte dans sa bibliothèque des centaines d’ouvrages chaque année. Avec une moyenne de 100 nouvelles publications par an, l’ENAG a édité par le passé environ 200 titres par an, un record éditorial en Algérie. Pour la rentrée littéraire de cette année, pas moins de 40 ouvrages inédits seront exposés au salon du livre, des ouvrages dans les trois langues, arabe, amazighe et française afin de répondre aux exigences du lecteur dans tous les domaines dont l’histoire, la littérature, la bande-dessinée, le livre universitaire, les sciences sociales ainsi que la littérature pour jeunesse et le livre pour enfants, selon les dires de Nouara Houcine, directrice des éditions ENAG.

L’interlocutrice a déclaré la publication exclusive par l’ENAG de l’œuvre posthume de l’intellectuel Tijini Haddam qui traite des réflexions philosophiques sur l’islamologie, la civilisation et l’histoire de l’Andalousie.

Des publications au service de l’histoire et de la diversité culturelle de l’Algérie, à l’exemple de la trilogie de Kamel Bouchama «la glorieuse épopée de nos ancêtres», composée de trois ouvrages : «L’histoire millénaire de Cherchel», «Les algériens de Bilad Ec-Sham» ainsi que «la glorieuse épopée d’Izmis». Pour les amoureux de la poésie melhoun, le spécialiste du domaine Abdelkader Bendamache présente deux ouvrages sous l’intitulé «Sidi Lakhdar Benkhlouf» et «Cheikh Mohamed El Badji».

La traduction en tamazight du roman phare de Kateb Yacine «Nedjma» fait partie des nouveautés du SILA 2018 des éditions ENAG ainsi que la traduction de ses œuvres théâtrales «Boucherie de l’espérance» en langue arabe. Dans le domaine de l’essai, plusieurs ouvrages sont proposés aux lecteurs, à l’exemple d’un ouvrage du petit-fils de l’émir Abdelkader présenté et annoté par Mohamed Zahrouni, «L’occident vertueux mythe et réalités» d’Abdelatif Boukehil, «La presse francophone dans le monde arabe» de Nadia Baghli ou encore «Les complots dans les théories» de Saci Benali. Un album de BD figure parmi les nouveautés de l’ENAG sous l’intitulé «Si Filou» de Himzizou ainsi que plusieurs œuvres de littérature.

Et enfin, l’ENAG propose comme Beau-livre trois tomes de «Histoire de l’Algérie, pittoresque et monumentale»; le premier met en avant Alger, le second Annaba et Oran tandis que le troisième s’étalera sur l’histoire de la ville de Constantine. « Nous avons acheté aux enchères les droits de ces livres à Toulouse. Il s’agit des œuvres d’un orientaliste réalisées en 1848, et qui vont nous donner un autre aperçu de nos grandes villes au milieu du XIXe siècle», a conclu Nouara Houcine.

Kader Bentounès