CSA/MC Oran : Les bilans du président Tayeb Mahiaoui approuvés

Le CSA du MC Oran, présent à la session ordinaire organisée lundi, a approuvé dans sa majorité écrasante les bilans moraux et financiers des membres de l’assemblée générale du club sportif amateur président Tayeb Mahiaoui au titre des exercices 2016 et 2017. Ils étaient 44 membres sur 49 présents à avoir accordé leur quitus à Mahiaoui malgré la relégation de l’équipe de handball en nationale 1, soit la seule section toujours en vie que dirige le CSA après la dissolution des autres sections et le transfert de celle du football vers le club professionnel en 2010. Appelé justement à justifier la descente des Hamraoua en fin d’exercice écoulé, le patron du CSA/MCO a notamment évoqué "des problèmes financiers dans lesquels se débat le club depuis plusieurs années, et qui ont fini par causer un énorme préjudice à l’équipe de handball", jadis la fierté du jeu à sept oranais et algérien. La confiance a été ainsi renouvelée à Mahiaoui lors de cette assemblée, qui devait avoir lieu la veille mais qui a été reportée faute de quorum, 36 membres sur 111 inscrits ayant répondu présents. Par ailleurs, Mahiaoui a profité de l’occasion pour informer les membres de l’assemblée générale sur la signature prochaine d’une convention entre le CSA et le club professionnel en application des dernières instructions de la Fédération algérienne de football prises l’été passé.