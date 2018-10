Dans la lucarne : Un souci de plus

Notre football vit, le moins que l’on puisse dire, une situation très difficile. Les observateurs de tout acabit affirment que son niveau ne cesse de péricliter d’année en année. Là, faut-il le préciser, les avis sont partagés. Car, il y a une franche assez importante d’algériens qui pense le contraire. Toujours est-il, il y a à boire et à manger du fait que l’on est au mieux de ce que l’on peut penser par rapport aux sommes colossales que l’Etat a mises sur la table pour que nos clubs ne manquent de rien. Toutefois, la baisse du niveau est loin d’être un problème du fait que l’on peut l’améliorer, pour peu que nos clubs professionnels algériens adhèrent à la politique générale sportive prodiguée par les pouvoirs publics, mais surtout la FAF. Cette dernière compte mettre le paquet quant au lancement des centres de formations régionaux afin que toute la jeunesse algérienne puisse en profiter. C’est vrai qu’il y a des membres de l’AG de la FAF qui sont contre ce projet, puisqu’ils veulent que l’hôtel soit programmé en priorité au lieu et place des centres de formation qui vont coûter les yeux de la tête. Pourtant, on a demandé aux différentes wilayas de participer aux frais de construction pour ne pas dire à la totalité. Ceci dit, face à ce substrat, la violence s’est greffée comme un appendice dans notre football. Au même moment le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, affirme que tout « baigne dans l’huile au point où il ne rate aucun voyage des Verts comme le dernier déplacement au Bénin où il s’est payé le luxe de faire des « selfies » avec des Africains. Il faut dire et contrairement à ce que l’on affirme, çà et là, que la violence est en train de s’introduire sans crier gare dans notre football au point de provoquer plus de blessés suite aux agressions à l’arme blanche comme ce fut le cas pour l’équipe du MCA dont le seul tort est d’avoir gagné son match contre le CABBA sur un superbe but de la tête du défenseur Azzi. Il y eut un envahissement du terrain avec des gens qui ont ciblé certains joueurs pour ne pas dire toute l’équipe du MCA. Même ses supporters n’ont pas échappé à la « purge ». Face à ces dangers manifestes de la violence, le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi la DGSN, avec son Directeur général, M. Mustapha Lahbiri, ont bien réagi. Les deux structures n’ont pas manqué de critiquer et dénoncer sévèrement ces dépassements dangereux dont sont victimes des innocents dont le seul tort est de vouloir pratiquer un football de qualité et surtout sans «tricherie» aucune. Face à cela, le MJS ordonne à la LFP et à la FAF de jouer pleinement leur rôle et surtout de prendre des mesures sévères pour que de tels dépassements qui sont étrangers à notre religion et aussi à nos « us et coutumes » disparaissent à jamais de nos terrains de football et de nos villes. Toutefois, après les dernières décisions prises par la commission de discipline de la LFP en mettant le « bourreau et la victime » dos-à-dos, on ne peut pas dire qu’on est sorti de l’auberge. Ce sont des mesures injustes et inappropriées qui ne font qu’encourager ceux qui aiment nager en « eaux troubles ». Il faut plus de sévérité pour les auteurs de tels actes. On ne doit pas chercher de faux justificatifs pour cacher l’horreur. Ce n’est pas comme cela qu’on peut lutter contre la violence. Il ne faudra pas rester spectateur de ce qui se passe dans notre championnat national d’élite qui doit, en fait, servir d’exemple pour les autres divisions. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Il y a des équipes qui accèdent et ne font rien pour durer dans la première division. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de « semer la peur » et la « désolation». On n’a pas besoin d’eux dans notre championnat de Ligue 1. On veut des équipes qui apportent quelque chose pour notre football par leur contribution directe à l’élévation de son niveau et non pas pour verser le sang de personnes qui ne le méritent pas. On n’en veut pas de ceux-là ! On exige un châtiment exemplaire et que les pouvoirs publics exigent des mesures suivant le barème de discipline en vigueur et non à la tête du client. C'est-à-dire que les mesures ne doivent pas être complaisantes qui ne font que reproduire les mêmes problèmes et qui risquent d’endeuiller beaucoup de familles. On n’a pas besoin d’un tel football !

Hamid Gharbi