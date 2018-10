O Médéa : La patience qui finira par payer

L’équipe phare de la Mitidja poursuit son apprentissage en Ligue 1-Mobilis. Sans grands moyens, les dirigeants font de leur mieux pour faire fonctionner le club convenablement. Ils ont su choisir un entraîneur compétent pour lui confier la barre technique, en la personne de Said Hammouche, qui est en train d’effectuer du bon travail depuis l’intersaison. Certes, les résultats de l’équipe paraissent à priori très mitigés. Témoin la 12e place qu’occupe les Médéens. Seulement, l’on peut constater que la formation du titeri pratique un beau football, elle est disciplinée sur le plan tactique et bien préparée sur le plan physique. Il est vrai aussi que les camarades de Addadi ne parviennent pas encore à s’imposer à domicile où ils sont à chaque fois tenus en échec. Cela dit, ils se montrent très difficiles à manier hors de leurs bases et savent négocier les déplacements. Avec le changement d’entraîneur et d’une importante partie de l’effectif et le recrutement judicieux opéré par la direction du club en concertation avec le coach, l’OM est en pleine reconstruction. Après 12 journées de championnat, l’Olympique Médéa occupe la 12e place du championnat, totalisant deux victoires, six matches nuls et trois défaites, avec un goal-average défavorable pour le moment (11 buts marqués/15 encaissés). Boussalem, Boucherit, Khiter et les autres ont ramené de précieux points de l’extérieur. Ils ont fait montre d’une solidité qui en dit long sur leurs capacités de progression. L’aspect positif à l’OM et qu est, à notre sens, à relever, c’est le fait que malgré les nombreux faux pas enregistrés at home par l’équipe conduite par Said Hammouche, le président Boukelkal et son équipe dirigeante n’ont pas montré d’affolement. Au contraire, l’entraîneur bénéficie toujours de leur confiance et on le laisse travailler en toute confiance et sérénité. Franchement une attitude qui a le mérite d’être applaudie, surtout si l’on se réfère à ce qui se passe dans notre malheureux football, où des dépassements de tout genre sont relevés à chaque saison. A Médéa, on a compris que seules la stabilité et la continuité dans le travail sont porteuses de résultats. Pour preuve, l’ex-entraîneur Slimani est resté trois années à l’OM. L’équipe a réussi avec lui à rejoindre l’élite et à se maintenir deux saisons durant en Ligue 1. Même le comportement exemplaire des supporters médéens doit être mis en exergue. Ces derniers remplissent, à chaque match de leur équipe favorite, les gradins et lui apportent un soutien indéfectible. C’est cela ce qu’on appelle de vrais supporters. Ils sont là, présents, dans les moments difficiles pour apporter leur aide à l’équipe et non pas pour la détruire. Beaucoup de dirigeants et de supporters de clubs doivent prendre exemple des Médéens. Parce que si l’on veut vraiment construire et bâtir quelque chose de solide, il ne faut pas tout chambouler à chaque fois que des difficultés se présentent à nous. La patience est, malheureusement chez nous, une vertu que peu de responsables de clubs et peut de supporters connaissent la portée. A Médéa, au contraire, on semble lui accorder beaucoup d’importance et cela finira bien par payer un jour…

Mohamed-Amine Azzouz