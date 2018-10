MC Alger : Reprise des entraînements dans la douleur

Le Mouloudia panse ses plaies et se penche vers l’avenir, au lendemain des incidents de Bordj Bou-Arréridj. En effet, victimes d’agressions physiques aggravées, les joueurs du MCA ont été contraints, malgré les blessures, de reprendre le chemin des entraînements, lundi matin. Le staff technique, et à sa tête le nouveau coach Adel Amrouche, a repris le travail pour préparer le match face à la JS Saoura, prévu vendredi prochain au stade du 5-Juillet. Pour rappel, la direction du club algérois avait demandé le report de cette rencontre, au vu des incidents. Cependant, la LFP a rejeté la requête du doyen. Par ailleurs, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de suspendre le portier Châal pour trois matchs assortis d’une amande de 60.000 DA. Le gardien du Mouloudia est accusé par l’instance sportive en question d’avoir été à l’origine des provocations ayant déclenché les incidents en fin de partie. Une sanction qui n’a pas été du goût de la direction de la formation de la capitale, qui a décidé de faire appel. «Je suis vraiment surpris par cette décision. La victime est sanctionnée au même degré que l’agresseur. Châal n’a rien fait de grave. Il s’est juste dirigé vers la galerie du Mouloudia pour fêter avec les supporteurs cette victoire. Donnez-moi un seul texte du règlement interdisant aux joueurs de célébrer leur succès. Je le dis et le répète, Châal est innocent. Il n’a en aucun cas provoqué la galerie adverse. D’autant plus que rien n’est mentionné sur les rapports de l’arbitre et du commissaire du match, impliquant notre joueur. D’ailleurs, nous allons faire un recours contre cette suspension. Nous n’allons pas nous laisser faire », a déclaré le directeur général du MCA, Kamel Kaci Said, visiblement déçu et énervé, avant de poursuivre : «A chaque fois on fait l’objet de sanctions injustes. Je pense qu’on veut casser l’équipe. A travers cette décision on veut freiner le véritable départ de l’équipe, qui est sur une bonne dynamique. Je ne comprends pas pourquoi la LFP nous a refusé le report de la rencontre face à la JSS. Il faut savoir que nos joueurs sont encore sous le choc. Ils sont atteints moralement. Je ne sais d’ailleurs pas si on va pouvoir jouer vendredi.» De son côté, le nouvel entraîneur du MCA, a tenu, avant le début de la séance d’entraînement qui a eu lieu à Ain Benian, à féliciter les joueurs pour les derniers résultats obtenus. Il leur a, par la suite, expliqué sa méthode de travail en les incitant à doubler d’efforts afin de maintenir le cap. Pour rappel, le MCA s’est installé sur le podium à l’issue de la onzième journée du championnat de Ligue Une. Après une traversée du désert, les camarades de Hachoud, qui comptent désormais 18 points, se replacent dans la course au titre. A souligner que le doyen est l’une des meilleures équipes à l’extérieur, avec trois victoires et un nul.

PUBLIE LE : 24-10-2018 | 0:00