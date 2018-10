Remise hier du prix du Président de la République du journaliste professionnel : encourager le professionnalisme

C’est dans une ambiance grandiose qu’ont été primés, hier, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, les lauréats de la 4e édition du Prix du Président de la République du journaliste professionnel, portant, cette année, sur «le vivre ensemble en paix».

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a relevé la «bonne qualité» et la «participation record» à cette édition. Le choix du thème, précise le ministre, trouve son explication dans l’encouragement des journalistes à épouser cette valeur humaine inestimable qu’est la paix et le vivre ensemble, et traduit aussi l’intérêt de la presse nationale aux consécrations de l’Algérie à l’échelle internationale. Le ministre a également souligné que la proclamation, depuis 2013, de la journée nationale de la Presse traduit la forte volonté politique de l’Etat qui consacre l’intérêt croissant qu’il accorde au secteur de la communication et à la famille de la presse. Se référant à maintes reprises au message adressé par le Président Abdelaziz Bouteflika aux journalistes, M. Kaouane les a appelés à exercer leurs mission et métier d’une façon professionnelle. Le premier responsable du secteur rassure que l’Etat ne lésinera pas sur les efforts pour garantir un environnement journalistique pluriel qui permet d’exercer le métier avec professionnalisme. Dans son intervention, le ministre de la Communication a tenu à rappeler les différentes garanties, notamment juridiques, ainsi que les facilitations nombreuses qui ont permis aux journalistes de transmettre leur message. D’autre part, M. Kaouane a réaffirmé la consolidation de la liberté de la presse et le droit des médias à l’accès à l’information, rappelant leur rôle dans la défense de la dignité humaine ainsi que dans leur manière brillante de mettre en avant les acquis de la réconciliation nationale. A ce sujet, le ministre dira que les Algériens sont au devant de la scène des peuples qui mesurent à sa juste valeur la paix, pour en avoir payé un lourd tribut. Il souligne que le courage des journalistes constitue un rempart aux discours de violence, de division, tout en indiquant que la promotion des valeurs nobles, à l’image de la paix, nécessite un effort collectif. Le ministre affirme que les différents intervenants dans le domaine de l’information et la communication doivent investir positivement pour faire prévaloir le dialogue et la solidarité entre les différentes composantes de la société. M. Kaouane souligne que la consécration par l’ONU de la Journée mondiale du vivre ensemble en paix, sur proposition de l’Algérie, constitue une reconnaissance renouvelée de la place de l’Algérie dans les fora internationaux.

De son côté, Mouloud Achour, président du jury, a souligné que le traitement des contributions des candidats s’est déroulé dans un climat marqué par l’objectivité et une transparence totale. Relevant l’importance du thème, l’orateur a indiqué que nombre des participants ont postulé avec des articles liés, entre autres, à la réconciliation nationale et au vivre ensemble.

Des distinctions ont été remises à titre posthume à 14 journalistes décédés ou assassinés. Parmi eux, des journalistes et responsables du quotidien El Moudjahid, en l’occurrence Mohamed Abderrahmani, Mohamed Mikati et Halim Mokdad.

Rappelons que le jury a annoncé que 286 dossiers ont été soumis à son appréciation. L’évaluation était rigoureusement axée sur l’ensemble des éléments liés au respect du thème retenu et au niveau professionnel du traitement du sujet.

Le jury de cette quatrième édition est composé d’Ahmed Benzelikha, Djamel Bouadjimi, Ahmed Hamdi, Achour Cheurfi, Hamidou Benomari, Moussa Boudehane, Djahida Mihoubi, Mohamed Zebda, Abdelwahab Djakoune et Naciria Ait-Salhat. Des attestations leur ont été remises en reconnaissance à leur travail.

Fouad Irnatene

---------------------------------------

Les lauréats primés

Le premier prix pour la presse écrite a été attribué à la journaliste du quotidien arabophone Ennasr, Nour El Houda Taibi, tandis que le 2e et le 3e prix ont été décernés respectivement au journaliste de la Nouvelle république, Abd El Bey Cherif, et à ses deux consœurs du Jeune indépendant, Lylia Ait Akli et Aziza Mehdid, pour un article cosigné.

Quant aux chaînes TV, les prix ont été remis aux trois journalistes de la Télévision algérienne, Menhour Naima, Kahina Acherchour et Sohila Hrairiya. Ont été également primés les journalistes de la

radio Nawel Arar de la radio Chaîne I, Kamel Mehdi de la radio El Bahdja et Salem Kheloui de la radio de Tizi Ouzou.

Pour la presse électronique, Guermour Lounes, du site de la radio nationale, a obtenu le 2e prix. Le premier et le troisième prix n’ont pas été attribués pour cette catégorie. Par ailleurs, le jury a attribué le prix de la meilleure photo à Hebbache Lyes du quotidien El Watan, et le prix du jury à Baâmi Mohamed de la station radiophonique de Tamanrasset.

L’ancien chef de la diplomatie, Lakhdar Brahimi, était l’invité d’honneur de cette édition.