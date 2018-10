Le ministre de la Communication, M. Kaouane, au Forum d’El Moudjahid : «Mon appréciation est positive»

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, qui était, hier, l’invité du forum d’El Moudjahid, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, a émis une appréciation «positive» sur la situation du secteur.

«Mon appréciation est positive», a-t-il répondu à une question d’un journaliste, précisant que ceci est justifié par un certain nombre de points, notamment, «la diversité, la pluralité ainsi que la liberté de la presse».

«L’avenir sera celui que vous façonnerez pour elle», a-t-il encore dit, soutenant que cet avenir doit forcément être en phase avec l’évolution des nouvelles technologies, laquelle évolution impose à la presse de «s’adapter à ce nouveau média et aux perspectives qu’il offre».

Le ministre soulignera que la presse a capitalisé suffisamment de professionnalisme et d’expertise pour dessiner un beau paysage médiatique qui sera de plus en plus attractif et concurrentiel.

«Les pouvoirs publics, pour leur part, ne ménageront aucun effort pour accompagner la presse dans son essor, pour lui garantir l’exercice de travail, pour la soutenir dans les moments de difficultés», a assuré M. Kaouane qui rappellera dans ce contexte qu’il s’agit, en fait, d’une stratégie qui est en cours depuis deux décennies. Il citera les investissements «colossaux» qui ont été consentis en termes d’infrastructures. «Nous sommes l’un des rares pays au monde dont la presse a des locaux qui sont à la charge de l’Etat», fera remarquer le ministre, signalant le nombre important de maisons de la presse, à travers plusieurs régions du pays et évoquant, par la même occasion, le soutien indirect qui est accordé à la presse à travers le papier et les imprimeries publiques proposant des tarifs avantageux.



La presse publique, locomotive du secteur



Le ministre notera que la presse publique, de par l’histoire, a constitué «la colonne vertébrale du paysage médiatique national». La presse s’est enrichie de nombreux titres privés qui ont «contribué à la richesse du paysage national», a-t-il souligné.

Le ministre, et tout en se disant convaincu que la presse publique, de par son ancrage, de par son expérience et son expertise et de par la valeur des cadres et des journalistes qui la constituent, doit être la véritable locomotive de la presse nationale. «Cela vous appartient d’aller vers cet objectif. Cela vous appartient de donner leurs lettres de noblesse à la télévision, à la radio et aux journaux de la presse publique qui ont déjà écrit les plus belles pages de l’histoire de la presse nationale», a-t-il déclaré.

A propos de la presse électronique, le ministre mettra en relief le fait qu’elle est en train de s’imposer et qu’elle émerge de plus en plus. «Il s’agit d’une presse naissante et nous avons le bonheur d’avoir quelques journaux électroniques qui sont professionnels et qui se sont imposés sur la scène médiatique nationale», a-t-il relevé.

Le ministre mettra à profit cette occasion pour faire remarquer que l’on lui a attribué des propos qu’il n’avait pas tenus : «On a dit que j’étais contre la presse électronique. C’est bien évidemment un jugement erroné. D’abord, de par la loi, je ne peux pas être contre. En fait, j’avais nuancé en disant que comme c’est une presse naissante, il faut l’accompagner. Il y a des journaux électroniques. Quelques uns sont là. Ils font autorité et occupent le paysage, mais, à côté, il y a ce que j’ai appelé une présence sur Internet de quelques sites. D’une évidence palpable, la presse électronique en Algérie est une presse naissante qui se cherche encore un peu».



Presse électronique : «On m’a attribué des propos que je n’ai pas tenus»



Selon le ministre, «le même média qui m’a attribué ces «propos erronés» ne dit pas qu’il est dans un groupe de presse qui ne paye pas ses journalistes depuis quelques mois».

A propos de la mise en place attendue des groupes de presse, il indique ceci : «On est désormais à la phase de finalisation avec nombre de procédures qui concernent notamment la liquidation de certains titres, à l’image d’El Hadath. Le ministre est formel : le principe de mise en place des groupes de presse n’est qu’une question de temps. S’agissant de la création attendue d’une Autorité de la Presse écrite, il relève que ce projet a «beaucoup progressé»: le fichier des journalistes ayant été assaini.

«Il ne reste, aujourd’hui, qu'à trouver les formes d’organisation et de représentation pour l’installer». M. Kaouane s’est longuement exprimé sur la passion du métier et ses exigences, de même qu’il a insisté sur toute l’importance de l’amélioration des conditions de travail. En ce qui concerne le dossier de l’éthique et la déontologie, il dira que «c’est l’honneur du journaliste», signalant que «nous partageons tous ces valeurs».

Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de la Journée nationale de la presse ; une journée instaurée à l’initiative du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. M. Kaouane a également rappelé que «l’avenir du secteur de la communication et son rôle dans la transformation que vit notre pays ont été de façon très pertinente réactualisés dans le message adressé par le Président de la République à la grande famille de la presse algérienne, à l’occasion de la célébration de cette journée. Nous avons pu retrouver toute la teneur et nous mesurons aujourd’hui la volonté qu’il porte de hisser la corporation au rang de véritable institution», a-t-il notamment affirmé. M. Kaouane a également souligné que « la considération et le respect que le Président a toujours témoignés à la presse se mesurent à la constance avec laquelle il a veillé dans la durée et à chaque occasion pour marquer les jalons de son évolution et à lui attribuer le rôle important qu’est le sien». C’est ce que fait le Président de la République avec force dans son message, en invitant la presse algérienne à être «un éminent acteur de la vie institutionnelle, un vigile de la moralité publique, un gardien des valeurs de la République et un éveilleur de consciences dont la mission doit recouvrer tous les enjeux qui engagent le devenir de notre pays. Plus fort encore, le message du Président a donné le ton à un rôle de la corporation qui ne doit fléchir devant nulle pression, devant nulle menace, quelle qu’elle puisse être, car la presse, dira le Président, est sous la protection de Dieu, de l’Etat et de la loi», a conclu le ministre.

Soraya Guemmouri