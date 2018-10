APN : Une plénière demain pour élire un nouveau président

Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a décidé, hier, de tenir une plénière, demain, pour l'élection d'un nouveau président de la chambre basse du Parlement, en remplacement de M. Said Bouhadja.

La séance sera consacrée à l'adoption du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'APN, a déclaré à la presse M. El Hadj Laib, à l'issue de la réunion du bureau de l'APN qu'il a présidé, en sa qualité de doyen de l'Assemblée.

Il sera procédé ensuite à l'élection du nouveau président de l'APN, dont le poste avait été déclaré, la semaine dernière, vacant par le bureau de l'APN suite à la situation de blocage que connaît l'instance législative et le gel de toutes ses activités depuis plusieurs semaines après que la majorité des députés (351) aient signé une motion de «retrait de confiance» au président de l'APN dans laquelle ils ont exigé sa démission.

Le bureau de l'APN avait décidé également de saisir la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés afin de soumettre le rapport relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'Assemblée dans un délai n'excédant pas «une semaine».