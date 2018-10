Deux trains sur la même voie à Alger : Les voyageurs descendent avant l’arrêt

Des centaines de voyageurs du train El Affroun- Agha se sont vus, hier matin, contraints de descendre avant l'arrivée à la gare «Les ateliers» à cause de la présence d'un autre train sur le même rail. Suite à un arrêt d'urgence avant l'entrée de la gare «Les ateliers » à 9h25, des centaines de citoyens ont dû poursuivre leur voyage à pied à travers les rails «médusés» et «dépités» que la cause était la présence d'un autre train sur la même voie. Joint par l'APS, le directeur général-adjoint de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Abdelwahab Aktouche, a confirmé cet incident qu'il a expliqué par «une panne technique du système d'aiguillage». «Il ne s'agit nullement d'un problème de signalisation mais plutôt d'indicateurs d'aiguillage», a-t-il précisé, ajoutant que «l'origine est au niveau d'un câble et une équipe technique s’attelle à la réparation ». Affirmant que le conducteur de train en provenance de Blida avait été alerté de la présence d'un autre train sur le même rail, le même responsable a déploré le fait que les voyageurs soient descendus du train en s'exposant à des dangers en marchant sur la voie. «Il faut faire preuve de patience et attendre que la situation soit réglée», a déclaré M. Aktouche, indiquant que la voie a été dégagée et le train a fini par atteindre la gare Agha.