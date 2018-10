Foire des produits algériens à Nouakchott : Forte présence

Les produits algériens connaissent une présence «forte et plus marquée» en Mauritanie, a indiqué hier le ministre du Commerce, Saïd Djellab, lors d’une visite aux stands dédiés aux entreprises à la Foire des produits algériens à Nouakchott. Lors de cette visite effectuée en compagnie d’une importante délégation d’opérateurs économiques algériens et mauritaniens à la veille de l’ouverture de la Foire des produits algériens, le ministre a précisé que les entreprises avaient tenu à élaborer plusieurs études concernant le marché mauritanien, lesquelles leur ont permis de déterminer les marchandises prisées par les opérateurs et consommateurs. Pour M. Djellab, l’ouverture du passage frontalier Mustapha Ben Boulaid à Tindouf, a permis de se lancer directement dans les opérations d’exportation et de transport de marchandises avec des camions.

M. Djellab a indiqué que son ministère œuvrerait à la promotion du transport terrestre, à travers plusieurs accords qui seront conclus entre les deux pays. Le passage terrestre a permis de réduire la durée du transport à 7 jours, une durée qui sera raccourcie à seulement 5 jours. Pour ce faire, un soutien sera apporté à la Société Nationale de Transports Routiers «Logitrans».

Des bases logistiques de Tindouf sont en cours de réalisation en vue de stocker les marchandises et de les acheminer vers la Mauritanie et l’Afrique de l’Ouest, en sus d’autres bases qui seront créées à Tamanrasset en 2019.