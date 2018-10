Le premier ministre reçoit le ministre mauritanien des Affaires étrangères : Hisser les relations bilatérales au plus haut niveau

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Cette visite constitue une nouvelle opportunité aux deux pays voisins pour renforcer davantage leur coopération bilatérale et se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Par ailleurs, le ministre mauritanien a exprimé l'attachement de son pays au renforcement de la coopération économique et commerciale avec l'Algérie, indique un communiqué du ministère du Commerce. Lors de son entretien, dimanche à Alger, avec M. Ould Cheikh Ahmed, M. Saïd Djellab, ministre du Commerce, a évoqué l'importance du marché mauritanien pour l'Algérie, plaidant pour «davantage de coopération pour développer et promouvoir les exportations algériennes destinées à ce pays, notamment dans les domaines agricole et alimentaire». Les deux responsables ont évoqué à l'occasion «plusieurs questions d'intérêt commun», en exprimant la «volonté commune de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau».



Discussions sur la coopération énergétique



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu le ministre mauritanien avec lequel il a discuté de la coopération énergétique entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties se sont entendues pour mettre en place «un comité mixte d’experts» chargé d’examiner les opportunités dans les domaines de la prospection, de la distribution des produits pétroliers et gaziers, du développement de l’offshore et des énergies renouvelables.

Les ministres ont notamment abordé les études du potentiel solaire et éolien et de la formation dans les domaines des hydrocarbures, de la distribution et la commercialisation des produits pétroliers, de l’électricité et des énergies renouvelables. M. Guitouni et M. Ould Cheikh Ahmed ont enfin examiné les opportunités d’échange et d’investissement dans le domaine de l’exportation des équipements de production d’électricité mais également dans l’installation, sécurisation et maintenance des installations électriques, y compris les centrales diesel et turbines à gaz destinées à l’alimentation des populations en énergie.