M. Ouyahia rencontre les chefs des partis de la majorité parlementaire : au menu, le projet de loi de finances

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a rencontré, hier, au Palais du gouvernement à Alger, les chefs des partis politiques constituant la majorité parlementaire.

La rencontre, qui a regroupé M. Ouyahia et ces partis, a porté sur le projet de loi de finances 2019 soumis par le gouvernement à l'Assemblée populaire nationale (APN). Ont assisté à cette réunion, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, le président du Tajamoua amel El Djazair (TAJ), Amar Ghoul, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Bouyounes, ainsi que les représentants du Rassemblement national démocratique (RND) et des Indépendants. Etaient également présents les chefs des groupes parlementaires de ces formations politiques. M. Ouyahia a annoncé que le projet de loi de finances 2019, sera soumis à l’APN « dans les semaines à venir» en précisant que la rencontre d’hier s’était tenue «aux fins de coordination et de concertation entre les partis soutenant le programme du président de la République», autour du projet de loi.