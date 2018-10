USM Bel-Abbès : Bouzidi se rapproche

L’entraîneur Djamel Benchadli n’a pas trouvé d’accord financier avec la direction de l’USM Bel Abbès qui se dirige vers la nomination de Youcef Bouzidi à la barre technique de son équipe première, a appris l'APS lundi de ce club de Ligue-1 de football. Le président Abdelghani El Hannani a rencontré la veille le coach Benchadli, qui était pressenti la semaine passée pour prendre en main les affaires techniques du MC Oran, mais le salaire proposé à l’entraîneur n’était pas assez attractif pour ce dernier, a précisé la même source. L’échec des négociations entre les deux hommes ont conduit le boss de la formation de la Mekerra à écarter rapidement la piste Benchadli et lorgner Bouzidi, dont le dernier club entrainé est la JS Kabylie, qu’il avait d’ailleurs sauvée de la relégation tout en qualifiant le club à la finale de la Coupe d’Algérie.

Les deux parties ont bien avancé dans les négociations, et le technicien est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel Abbès pour finaliser, a-t-on indiqué encore. L’USMBA est sans entraîneur depuis un peu plus de deux semaines, soit depuis que ses dirigeants ont mis fin aux fonctions de l’entraineur suisso-tunisien, Moez Bouakez, et ce, quelques mois après sa nomination aux commandes techniques des Vert et Rouge.

Au départ, il était question que Si Tahar Cherif El Ouezzani succède à Bouakez sauf que l’ex-coach du CR Belouizdad a exigé de toucher d’abord les arriérés de ses salaires au titre de la saison passée avant de reprendre en main l’équipe qu’il a menée lors de l’exercice précédent à triompher en Coupe d’Algérie.

Après 11 journées de championnat, l’USMBA, qui compte un match en moins, pointe à la 15e et avant dernière place au classement avec 7 points seulement, et ce, avant quelques semaines de l’entame de sa participation continentale en Coupe de la Confédération, et ce, pour la deuxième fois de son histoire.