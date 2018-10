MC Alger : Plus de 130 blessés

Cent trente et une personnes ont été blessées suite aux violences ayant entaché la fin de la rencontre qui a opposé, samedi, le CABBA et le MCA au stade 20-Août 1955 à Bordj Bou Arreridj comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue-1, a-t-on appris dimanche auprès du chef de service des urgences de l'hôpital, Lkahder Bouzidi. «Les urgences de l'hôpital Lakhder Bouzidi ont reçu 131 cas dont 55 policiers légèrement blessés qui ont quitté l'hôpital après avoir été pris en charge», a précisé la même source. Pour sa part, le responsable de la cellule de communication à la direction de la Sûreté nationale de la wilaya a affirmé qu'aucune blessure grave n'a été enregistrée parmi les joueurs ou le staff technique des deux équipes, soulignant qu'aucun joueur n'a été évacué à l'hôpital et que le bus transportant l'équipe hôte a quitté le stade sans enregistrer de dépassements.