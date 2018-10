Dans la lucarne : Tout est fonction des moyens d’intéressement

Le football est loin d’être une science exacte. Tout est relatif. Tout ce que l’on peut dire sur cette discipline et de ses ingrédients réunis lui donnent une certaine particularité. Toutefois, on ne peut jamais la discourir et dire que nous avons tout dit et qu’il ne reste rien à ajouter pour améliorer les interventions. C’est ce qu’avait fait poussé un analyste -ou du moins qui prétend l’être- : «Moi, je parle, le reste compte peu car, je suis libre et je ne fais que donner mon avis. Je peux changer d’avis comme bon me semble». Voilà qui est bien répondu quant à la liberté du ton. Comme dirait l’autre «Elissan ma andouch Adam». C’est vrai que le football est «anecdotique» qui ne repose que sur des actions qui sont en perpétuel changement. Toutefois, sans moyens financiers, personne ne s’engagerait dans le projet qu’un club donné veut mettre en pratique. À titre d’exemple, le CRB qui est le plus flagrant, du fait qu’il est récent et vient de démentir tous les commentaires et autres analyses des uns et des autres, en grande majorité ceux qui envahissent quotidiennement les

«plateaux-tv». En effet, et dès que ce club avait perdu par forfait à domicile contre l’ASAM, un nouveau promu, faute d’argent pour payer les frais d’engagement, on avait tous dit alors que le CRB se dirige tout droit vers le purgatoire. C’était, peut-être vrai, mais le comportement et la réaction de certains clubs restent imprévisibles. C'est-à-dire que personne ne peut pérorer davantage sur la réaction du club. Car, comme tout le monde sait, tout est lié à la disponibilité financière. Le club de l’Aâquiba n’a pas d’argent. Il faut qu’il «bouge» davantage pour faire attirer un éventuel sponsor qui soulagerait définitivement sa situation. On peut dire qu’avec l’arrivée de Madar Holdiing (Snta), les choses commencent déjà à prendre une nouvelle tournure. Certes, d’anciens dirigeants sont en train de leur mettre des bâtons dans les roues, mais le train a déjà pris la bonne voie et personne ne peut le faire «dérailler». Toujours est-il, les observateurs ont remarqué de grands changements dans le jeu du CRB lors du dernier match du championnat national de Ligue-1 quand les Belouizdadis ont remporté une nette victoire sur leurs «bourreaux» de toujours, les Nahdistes sur le score de (2 à 0). Dès que la situation administrative du club s’est améliorée, les résultats ont suivi. Et dans le quartier de Belouizdad, on ne jure que par le maintien et même plus. On devient même gourmands dans une compétition ouverte à tous les paris. Car, il suffit d’enchaîner deux bons résultats de suite pour que tout coule dans le bons sens. Et ce club qui allait sûrement «à vau-l’eau» est en train de reprendre ses forces pour tenter de rivaliser avec les autres. Un ancien dirigeant du CRB avait même affirmé que «dans notre championnat et après avoir vu toutes les équipes, je peux vous dire, sans chauvinisme aucun, que le CRB est la meilleure équipe qui pratique un bon football». Il est évident quand l’argent est disponible ou que le club possède un interlocuteur valable, les joueurs jouent le jeu et se «défoncent» sans compter.

C’est la morale du comportement de nos clubs dans notre championnat national au niveau

de son élite !

Hamid Gharbi