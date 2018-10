Semi-marathon international d'Alger : Coup d'envoi de la 7e édition Vendredi

La 7e édition du semi marathon international de la ville d'Alger, organisé par l'agence "Pro-Organisation" en collaboration avec la Fédération algérienne de sport pour tous, aura lieu le 26 octobre prochain. Cet événement, qui jouit du patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et bénéficie aussi du soutien des autorités locales, à savoir la wali délégué de Cheraga et le président de l'APC de Dely Brahim, se déroulera sur un circuit fermé de 12 km. Le départ et l'arrivée de cette course se feront à Dely Brahim. À cet effet, le premier responsable de "Pro-Organisation", M. Abdelmadjid Rezkane, a tenu hier au Restaurant le "Bois des cars" une conférence de presse pour exposer l'événement en question et présenter par la même les sponsors, en l'occurrence Iris, Toudja, Ramy, Faderco ainsi que le laboratoire El Kendy. «Avant toute chose, à l'occasion de la journée nationale de la Presse décrétée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à rendre un hommage particulier à Feu Abdou Seghouani, journaliste sportif qui a toujours été avec nous lors des différents événements sportifs organisés par notre agence. Ainsi, pour la troisième année consécutive, cette course, dont le slogan reste toujours santé et bien être, sera organisée à Dely Brahim sur un circuit fermé de 12 km. Le coup d'envoi sera donné à 10h00 ; néanmoins, la distribution des dossards débutera à partir de 7 h. C'est un événement organisé en collaboration avec la Fédération algérienne de sport pour tous. C'est d'ailleurs, la Ligue d'Alger de cette instance sportive qui aura la charge de tous ce qui relatif à l'aspect technique de la course. La participation est ouverte à tout le monde, à condition d'avoir plus de 18 ans et de ne pas être licencié dans un club ou une structure sportive.

On aura cinq catégories d'âge par sexe. Les cinq premiers de chaque sexe et les premiers de chaque catégorie d'âge seront récompensés», a déclaré le directeur de Pro-Organisation, annonçant par ailleurs un autre événement pour la fin de l'année, à savoir le marathon international des dunes, prévu à Timimoun. «Nous avons été contraints de fermer les inscriptions sur notre site officiel qui a connu une saturation. Cette édition connaitra une participation record d'environ 4.000 personnes, dont un nombre très important de femmes. Aussi, cette course à laquelle prendront part de nombreux étrangers vivants en Algérie, à l'image des diplomates de différentes ambassades et des cadres d'entreprises, aura le cachet international. On note la présence de participants américains, russes, espagnols, turques, tunisiens et italiens, a conclu M. Abdelmadjid Rezkane.

R. Maouche