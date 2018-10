Ligue des champions (1/2 finale retour)Aujourd’hui, 20h, au stade 8-mai-1945 , ESS - Al Ahly : C’est la «remontada»

Le président de l'Entente de Sétif, Hassan Hemar, s'est dit dimanche "confiant" quant aux capacités de ses troupes à renverser la vapeur et arracher la qualification lors du match retour, prévu ce mardi (20h00) au stade 8-Mai-1945 de Sétif.

Bien que défait (2-0) lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Ahly du Caire, le président de l'ESS, Hassan Hemar, croit dur comme fer à l'exploit de son équipe. «Je suis persuadé que les joueurs ont les ressources nécessaires pour remonter cet handicap de deux buts face au Ahly et offrir au club sa troisième finale de Ligue des champions de son histoire», a-t-il confié à l'APS. Afin de garder tout le monde focalisé sur cette confrontation, le staff technique a imposé aux joueurs une mise au vert jusqu'au jour du match, a-t-il indiqué avant de poursuivre : «Il faudra mettre tous les ingrédients de notre côté pour gagner ce match et accéder à la finale, d'autant plus qu'on pourra, cette fois-ci, compter sur le soutien de nos supporters». L'international algérien, Abdelmoumen Djabou, a pour sa part affirmé à l’APS que «la mission est difficile mais pas impossible» assurant qui lui et ses coéquipiers sont «prêts à relever le défi et à créer l'exploit». «Jouer un finale de Ligue des champions est le rêve de tout joueur. Une telle opportunité se présente rarement deux fois, c'est pour ça qu'on va tout faire pour réaliser ce rêve et faire honneur au football algérien», a de son coté indiqué le milieu de terrain, Ilyes Sidhom. Il est à noter qu'avec le retour de blessure de l'attaquant, Hamza Banouh, le coach sétifien, Rachid Taoussi, pourra compter sur l'ensemble de son effectif pour ce match décisif. Le match sera officié par le Sud-africain, Victor Gomez, assisté par ses deux compatriotes, Siwela et Moshidi. Le club sétifien espère réitérer l'exploit de 1988, quand l'ESS avait soulevé sa première Ligue des champions en remontant un retard de deux buts face à cette même équipe égyptienne.

------------------------------------

Al Ahly (égypte)

Arrivée à Sétif

La délégation du club égyptien Al Ahly est arrivé dimanche soir à Sétif pour affronter aujourd’hui mardi à 20h00 au stade

8-Mai 1945 le club local, ES Sétif, pour le compte de la phase retour de demi-finale de Ligue d’Afrique des champions de football.

Dirigé par le vice-président du club, Farouk Al Ameri, la délégation égyptienne composée de 44 éléments, dont 20 joueurs en plus des 10 journalistes, a été accueillie par les représentants de la Confédération africaine de football et le membre du bureau dirigeant de l’ESS Brahim El Arbaoui.

La délégation égyptienne était arrivée par avion du Caire à l’aéroport international Houari Boumediene avant de prendre la route pour Sétif.