Grand angle : Pour la consommation interne ?

En quelques mois seulement le président Trump affole l’actualité internationale. L’annonce du retrait américain du traité INF, sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé avec Moscou le 8 décembre 1987 entre Ronald Raegan et Mikhaïl Gorbatchev, constitue une nouvelle volte-face de Donald Trump. Après l’épisode iranien, le président américain remet, une fois de plus, un traité international en question. Ce traité, selon lui, a déjà été violé depuis longtemps par Moscou. A noter dans ce sens que déjà en 2014 Barack Obama avait dénoncé cet accord. La Russie proteste et parle d'une volonté yankee de vouloir dominer le monde. En clair, un net retour vers un monde unipolaire.

A l’heure ou le principal instigateur de ce projet, John Bolton, est en visite actuellement à Moscou, les deux parties s’échangent les accusations sans modération. Pour l'administration américaine, l’un des missiles détenus par Moscou aurait une portée de plus 500 kilomètres. Un système qui viole donc le traité. Moscou a pour sa part averti Washington que son intention de sortir d'un traité nucléaire signé pendant la Guerre froide était «un pas très dangereux». «De cette manière, les États-Unis sont en train de détruire le Traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire. Ils sont constamment à la recherche de certaines violations de notre part et le font systématiquement de la même manière», a réagi le président Poutine. Dans ce dialogue de sourds, une question se pose. Que va devenir le monde une fois que le traité rendu

caduc ? Les prochaines semaines, en tout les cas, seront déterminantes notamment pour les pays du vieux continent. L’espace européen, autrefois enjeux d’une course vers l’armement et théâtre de tensions entre les deux blocs durant la Guerre froide, a grandement bénéficié de ce traité qui a mis fin à une concentration d’armes et d’ogives nucléaires américains et russes. Après l’annonce de la Maison blanche, on verra bien si les Européens, dans le cadre d’un dialogue au sein de l’Otan, dans le cadre d’un dialogue entre Washington et Moscou, vont décider ou pas de se réarmer. Même si l’UE en général et les Allemands en particulier ont appelé le président Trump à ne pas remettre en cause ce traité, la manière avec laquelle Moscou va agir surtout à la frontière, notamment à l’Est, déterminera la réaction de l’Otan dominée par les Etats-Unis. Pour certains observateurs, la sortie de Trump est destinée plutôt à la consommation interne. A quelques jours des élections de mi-mandat qui arrivent le 6 novembre aux Etats-Unis, le locataire du bureau ovale veut avant tout adresser un signal fort à son électorat, qu’il prend des décisions, même face à Poutine. Alors que dira Bolton aux dirigeants russes? On serait enclin de croire à une visite plutôt…rassurante.

M. T.