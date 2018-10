Péninsule coréenne : Pourparlers militaires entre les deux Corées

La Corée du Sud et la Corée du Nord ont convenu de tenir vendredi des pourparlers militaires entre généraux dans le village frontalier de Panmunjom, a annoncé lundi le ministère sud-coréen de la Défense. «Le dialogue devrait s'ouvrir le 26 octobre à 10h heure locale (1h GMT) à Tongilgak, un bâtiment de la Corée du Nord à Panmunjom», a précisé le ministère. Les deux délégations militaires, composées chacune de cinq membres, devront discuter de la mise en application de l'accord militaire intercoréen, qui avait été signé par les chefs de la défense des deux pays lors du sommet de Pyongyang en septembre dernier entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Ils devront également discuter des moyens de former une commission militaire conjointe destinée aux consultations entre les deux parties. Aux termes de l'accord militaire conclu à Pyongyang, les deux pays doivent mettre un terme à toutes les activités hostiles dans les zones frontalières en créant une zone tampon le long de la frontière intercoréenne.