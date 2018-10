Affaire Khashoggi : Berlin appelle l'Europe à ne plus autoriser les ventes d'armes à Ryad

Le ministre allemand de l'Economie a appelé hier les Européens à ne plus autoriser d'exportations d'armes vers l'Arabie saoudite tant qu'elle n'aura pas fait la lumière sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. «Ce n'est que si tous les pays européens se mettent d'accord que cela impressionnera le gouvernement de Ryad», a affirmé Peter Altmaier sur la chaîne de télévision allemande ZDF, précisant que «les explications apportées» jusqu'ici par l'Arabie saoudite n'étaient pas «satisfaisantes». «Il n'y a aucun effet positif si nous restons les seuls à arrêter les exportations et si en même temps d'autres pays comblent le trou», a-t-il expliqué. Le ministre conservateur (CDU) faisait référence à la décision annoncée la veille par la chancelière Angela Merkel de ne plus autoriser de nouvelles exportations d'armes vers l'Arabie saoudite. Le porte-parole de la chancelière a précisé pour sa part que le gouvernement débattrait aussi de la possibilité de bloquer les exportations déjà autorisées ces derniers mois mais pas encore livrées. «Cela fera l'objet de discussion au sein du gouvernement», a dit Steffen Seibert lors d'un point presse régulier, sans plus de précisions. L'Allemagne a autorisé entre janvier et fin septembre de cette année 416,4 millions d'euros d'exportations d'armes vers l'Arabie saoudite.