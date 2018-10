Retrait américain d'un traité nucléaire avec la Russie : «Vers un monde plus dangereux»

Le retrait prévu des Etats-Unis d'un important traité nucléaire, Intermediate Nuclear Forces Treaty (INF) signé au temps de la Guerre froide, annoncé il y a deux jours par Donald Trump, «rendra le monde plus dangereux», a affirmé hier le Kremlin.

«Des initiatives de ce genre, si elles sont mises en œuvre, rendront le monde plus dangereux», a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, disant attendre des «explications» de la part de Washington. «La suppression de ce document nuira à la stabilité et à la sécurité mondiales», a-t-il ajouté. Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis prévoyaient de sortir du traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé en 1987 par les dirigeants soviétique et américain de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan. M. Trump accuse la Russie de ne pas respecter ce traité «depuis de nombreuses années». Le Kremlin a pour sa part affirmé hier «être catégoriquement en désaccord» avec ces accusations. «La Russie a été et reste attachée à ce traité», a indiqué M. Peskov. «Nous avons fourni des preuves indiquant que ce sont les Etats-Unis eux-mêmes qui ont sapé les fondements de cet accord, développant des missiles qui peuvent être utilisés non seulement comme intercepteurs, mais aussi comme missiles à courte et moyenne portée», a-t-il poursuivi. M. Peskov a également affirmé que la Russie «n'attaquera jamais personne en premier» en cas de guerre nucléaire. Moscou ne «se considère pas comme ayant le droit de frapper en premier» et ne «se réserve pas le droit à une frappe préventive», a-t-il insisté. Le porte-parole du Kremlin a également affirmé que les déclarations de Vladimir Poutine, qui a assuré que les Russes «iront au paradis en martyrs» en cas de guerre nucléaire, étaient à comprendre comme une «allégorie». «Nous n'attaquerons jamais personne en premier, voilà ce qu'a dit le président. Si on nous attaque, alors tout le monde ira quelque part. Certains en enfer, d'autres au paradis», a-t-il précisé. Le conseiller de la Maison Blanche à la Sécurité nationale John Bolton rencontre lundi à Moscou le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, deux jours après le coup de tonnerre de l'annonce américaine du retrait d'un traité majeur sur les armes nucléaires. Cette visite prévue de longue date, était déjà importante, s'agissant du premier déplacement d'un haut responsable américain à Moscou depuis plusieurs mois. Mais l'annonce de Donald Trump, lui a donné encore plus de relief alors que les relations entre les deux pays sont déjà au plus bas. John Bolton devait rencontrer Sergueï Lavrov dans la soirée, les responsables russes s'attendant à ce que le conseiller américain leur explique la position de Washington sur le traité INF. Le conseiller doit également s'entretenir durant son séjour avec le président russe Vladimir Poutine mais cette rencontre «n'aura pas lieu lundi», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.



Dominer le monde



Ce retrait, selon la Russie, est motivé par leur «rêve» de dominer seuls le monde, a dénoncé hier une source au ministère des Affaires étrangères russe. «La motivation principale est le rêve d'un monde unipolaire. Deviendra-t-il réalité ? «Non», a déclaré cette source citée par l'agence de presse gouvernementale RIA Novosti. Washington «se rapprochait de cette étape depuis plusieurs années en détruisant délibérément et pas à pas la base de cet accord», a affirmé la source du ministère russe des Affaires étrangères, citée par les trois principales agences de presse russes. «Cette décision entre dans le cadre de la politique américaine de retrait des accords internationaux légaux qui lui donnent autant de responsabilité qu'à ses partenaires et fragilise donc l'idée de sa propre exception», a poursuivi cette source. Le retrait américain «est le deuxième plus gros coup porté contre tout le système de stabilité mondiale», a affirmé un sénateur russe, Alexeï Pouchkov, le premier étant le retrait américain en 2001 du traité ABM sur les missiles antibalistiques. «Et encore une fois, ce sont les Etats-Unis qui prennent l'initiative de dissoudre l'accord», a-t-il poursuivi sur Twitter. Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. «Cela serait un pas très dangereux qui, j'en suis sûr, ne sera pas compris par la communauté internationale et va même s'attirer de sérieuses condamnations», a estimé M. Riabkov à l'agence d'Etat russe TASS. Si les Etats-Unis continuent à agir «de façon maladroite et grossière» et à se retirer unilatéralement de traités internationaux, «alors nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre des mesures de rétorsion y compris impliquant de la technologie militaire», a déclaré sans autre précision M. Riabkov à l'agence RIA Novosti. «Mais nous ne voulons pas en arriver là», a-t-il ajouté. Tout en rejetant les accusations de Washington, M. Riabkov a souligné que «non seulement nous ne violons pas le traité, mais nous le respectons de la façon la plus stricte». «Et nous avons fait preuve de patience au fil des années face à de flagrantes violations du traité par les Etats-Unis eux-mêmes», a-t-il affirmé.

M. T. et agences