Vivre ensemble en paix : Une nécessité à laquelle on ne peut échapper

Le guide spirituel de la Tariqa Alawiyya et Président d’honneur de l’Association Soufie Al Alawiya, Cheikh Khaled Bentounès, a estimé hier, que le vivre ensemble est une nécessité à laquelle «on ne peut échapper», du fait qu’«on est tous embarqués sur le même vaisseau, qu’est notre Terre».

«Pour le bien de tous, nous devons choisir de vivre ensemble et en paix et non pas en situation de conflit permanent», a indiqué Cheikh Khaled Bentounès, sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne. Selon lui, une majorité de personnes à travers le monde souhaite vivre en paix. «Si on organisait un sondage à l’échelle planétaire, on découvrirait, dit-il, que ceux qui veulent la paix sont nettement plus nombreux que ceux qui souhaitent la guerre».

Pour le Cheikh Khaled Bentounès, la guerre est une chose qui est «instrumentalisée» à dessein par des groupes d’intérêt, alors que la paix est au service de tous. «Elle rassemble l’humanité à laquelle elle donne un sens en commun. Elle est, souligne-t-il encore, «comme un corps où chaque nation est un membre, où chaque être dans une nation est un atome ou une cellule dans ce corps, C’est de cela dont on a besoin aujourd’hui et c’est cela la notion du Tawhid qu’apporte l’Islam. Il faut transposer aujourd’hui, la problématique sur l’essentiel».

Allant plus loin, l’hôte de la radio a tenu à souligner que l’union, est l’essence de cette religion, le message primordial qu’elle délivre. «Il interpelle notre conscience, il la nourrit, il la fait grandir, pour qu’elle puisse sentir, regarder ce divin dans la création toute entière» a-t-il dit, rappelant dans ce contexte, «Le respect de la vie est essentiel à apprendre à nos enfants parce qu’ils vont vivre avec leurs frères, leur sœurs, leur voisins, à l’école. C’est essentiel».

Aussi, le guide spirituel des Alawite, a mis en avant le fait qu’«il ne faut jamais porter atteinte à la vie de qui que ce soit. Ca c’est un impératif. Deuxièmement la raison. Aujourd’hui on dit n’importe quoi. Ce n’est pas parce que les gens déraisonnent qu’on va accepter cela comme une réalité. L’islam c’est la raison. Il n’y a rien qui est fait qui n’est pas justifié. Il n’y a rien qui est fait qui n’a pas un symbole. Il n’y a rien qui a été entrepris dans la charia islamique qui nous renvoie à une réalité et à un concept humain. Tout cela nous amène vers les comportements».

Soulignant encore une fois le fait que «l’Islam est un message spirituel qui nous lie la conscience», il dira que «l’homme c’est d’abord une conscience qui fait de lui ce qu’il va être et ce qu’il va produire. Si nous nous préoccupons de nourrir la conscience de nos enfants en leur apportant la façon de pouvoir goûter véritablement. Nous avons besoin aujourd’hui de donner du sens et de l’essence. Du sens à nos comportements. Du sens à notre religion et aller vers le sens du Message mohammadien».

Il faut rappeler que la célébration mondiale de la journée du vivre ensemble en paix le 16 mai de chaque année est le fruit d’une initiative algérienne.

Cheikh Bentounès a rappelé dans ce cadre que son organisation avait initié ce projet lors du Congrès international de la femme, tenu en octobre 2014 à Oran, avant sa validation le 8 décembre 2017 à l’unanimité par les 193 pays membres de l’Organisation des Nations unies (ONU).

M. Bentounès a également présenté le logo de la Journée internationale du 16 mai, expliquant le sens donné par son contenu, à savoir le chiffre «1» représentant l’Humanité et le «6» couvrant le logo de l’ONU pour entraîner la dynamique des nations vers la Paix symbolisée par une colombe.

«L’Espérance, la Paix et le Mieux vivre ensemble constituent les principaux messages véhiculés à travers cette célébration qui reflète aussi la réussite du travail accompli par la diplomatie algérienne pour avoir obtenu l’adhésion de l’ensemble des pays», a-t-il souligné.

Pour rappel, l’AISA est une organisation non gouvernementale (ONG) affiliée à l’Association Cheikh el Alawi pour la culture et l’éducation soufie, basée à Mostaganem.

Salima Ettouahria