Activation de la carte Chifa chez son pharmacien : Les premiers essais en cours

Activer sa carte Chifa chez le pharmacien du quartier sans se présenter au niveau d’une des agences de la Caisse nationale de la Sécurité sociale, sera bientôt possible. En effet, des essais relatifs à l’activation de la carte à distance, au niveau des pharmacies d’Alger conventionnées avec la CNAS sont actuellement en cours.

L’annonce a été faite hier, par le directeur de l’Agence CNAS d’Alger, Mahfoud Idris qui affirme que cette démarche permettra aux citoyens de gagner du temps et d’éviter les déplacements, «ces essais sont en cours actuellement au niveau de huit officines conventionnées avec la CNAS d’Alger. Au jour d’aujourd’hui, trois pharmacies ont eu des essais concluants alors que cinq autres ont échoué», a-t-il dit.

Selon ses explications, M. Mahfoud Idris a fait savoir que des experts s’attèlent à trouver des solutions adéquates pour combler les carences constatées, à même, de généraliser cette procédure dans l’ensemble du territoire national. Il affirmé, d’ailleurs, que «l’objectif principal de ces essais est d’identifier tous les problèmes et difficultés qui peuvent surgir lors du lancement de cette opération et les régler ainsi, au préalable».

Il faut dire que cette démarche est adoptée dans le cadre des instructions données par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à améliorer le service public et à rapprocher l’administration du citoyen.

Notons que la durée de validité de la carte Chifa est d’une année seulement. Son détenteur est obligé, à la fin de chaque cycle, de se déplacer vers l’agence CNAS à laquelle il est affilié pour la réactiver.

Par ailleurs, un décret exécutif a été signé dernièrement par le Premier ministre permettant à la Caisse nationale d’assurances sociales (CNAS) d’intégrer les mutuelles dans le système Chifa. Grâce à ce décret, la CNAS collaborera avec les mutuelles pour le remboursement des malades à hauteur de 100%.

Dans le même cadre, une convention a été entre Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) et la Société algérienne de gestion de prestations de santé (SAGPS). En vertu de cet accord, les salariés dépendant des grandes mutuelles seront pris en charge à 100%, en utilisant uniquement leur carte Chifa, alors que ceux ne sont pas adhérents à des mutuelles auront une carte supplémentaire à travers leur assurance ou celle de leur entreprise.

Aussi, cette disposition dont bénéficient les malades chroniques sera généralisée à tous les assurés. Auparavant, les assurés, la sécurité sociale ne prend en charge que 80% des frais, les 20% sont payés directement par l’intéressé avant qu’il soit remboursé plus tard par sa mutuelle. Avec ce décret, l’assuré qui dispose d’une couverture mutuelle, n’a qu’à présenter sa carte chifa pour se soigner et servir ces médicaments sans avoir à débourser le moindre centime.

Il y a lieu de signaler dans ce contexte, que le montant des dépenses orientées vers le remboursement des médicaments est passé de 20 milliards de dinars en 2000 à 212 milliards en 2017. En outre, le total des dépenses des prestations, durant le premier trimestre de l’année en cours, a dépassé 51 milliards de centimes

Le système de sécurité sociale en Algérie garantit une large couverture sociale pour plus de 39 millions d’algériens et il permet à 3 millions et 200 mille de retraités de percevoir leurs pensions. Un système basé, essentiellement, sur la solidarité intra et inter générationnelle.

Sarah A. Benali Cherif